17-letni rekordzista z Barcelony. "Połączenie Xaviego i Iniesty"

- Mieliśmy niezłe oferty z Realu Madryt, Atletico i Villarrealu. Nie zdecydowaliśmy się jednak nawet pojechać do Madrytu, bo Gavi wiedział od początku, gdzie chce iść. Był zdecydowany tylko na przejście do Barcelony - mówił ojciec zawodnika, gdy w wieku jedenastu lat Gavi ze szkółki Betisu, w której zdobył aż 95 bramek dołączył do La Masii. Tam błyszczał i robił olbrzymie wrażenie. W wieku piętnastu lat pozyskać chciał go Manchester City, oferując lepszy kontrakt niż Barcelona. Gavi miał wątpliwości na jaki krok się zdecydować, ale ostatecznie do pozostania w Barcelonie przekonał go były napastnik tego klubu, a wówczas członek zarządu - Patrick Kluivert.

"Trudno znaleźć zawodnika z taką szybkością decyzji"

W Barcelonie wówczas odetchnęli, bo nie chcieli stracić jednego z największych klubowych talentów. Ansu Fati, Pedri i właśnie Gavi - na nich ma się opierać przyszłość klubu z Katalonii.

- Gavi jest niesamowicie uzdolniony technicznie. Jest w stanie na boisku zmienić to, co zamierza zrobić w dziesiątych częściach sekundy i improwizować w każdym momencie. Bardzo trudno jest znaleźć zawodnika z takimi umiejętnościami i z taką szybkością decyzji - mówił rok temu Franc Artiga, jego były trener w La Masii.

W wieku zaledwie siedemnastu lat i 24 dni Gavi zadebiutował w pierwszej drużynie Barcelony, choć wydawało się, że w tym sezonie będzie grał tylko w drużynie B. Stał się czwartym najmłodszym piłkarzem, który zadebiutował w dorosłej drużynie Barçelony w La Lidze, po Vicente Martínezie, Ansu Fatim i Bojanie Krkiciu. Młody pomocnik wszedł na boisko w 74. minucie. Natychmiast pokazał swoje walory: świetny przegląd pola, umiejętności techniczne, szybkość, niesamowity ciąg na bramkę, waleczność, a przy tym boiskowy luz. Miał niezłe statystyki - dwanaście celnych podań, w tym jedno długie, trzy odbiory, dwa razy był faulowany. Po stronie minusów - siedem strat.

- Jestem najszczęśliwszym chłopcem na świecie. Dziś udało mi się zrealizować jedno z moich największych marzeń. Przed meczem tysiące myśli krążyło mi po głowie. Ale wyszedłem na boisko i zrobiłem, co mogłem, by pomóc drużynie - mówił Gavi po debiucie.

- Gavi jest trzecim debiutantem w tym sezonie po Nico Gonzalezie i Yusufie Demirze. Z tej trójki z pewnością najbardziej utalentowanym. Wielu ekspertów uważa, że gra jak połączenie Xaviego, jeśli chodzi o kontrolę piłki i Andreasa Iniesty, kiedy prowadzi ją między liniami - pisał wówczas hiszpański dziennik "La Vanguardia".

Chwalili go również sami piłkarze. - Gavi ma niespotykaną pewność siebie i zapał jak na swój wiek. Biega, jest agresywny, widać, że chce dobrze wypaść. Jeśli tak dalej pójdzie, jego przyszłość zapowiada się bardzo dobrze - chwalił Cesc Fabregas, były pomocnik Barcelony.

Pobił 83 letni rekord reprezentacji Hiszpanii

W kolejnych spotkaniach ligowych wychodził już w podstawowym składzie i tak oczarował swoją postawą, że Luis Enrique powołał go nawet do reprezentacji Hiszpanii. Oczywiście wiele było głosów krytycznych (że Gavi jest za młody i jeszcze tak naprawdę wiele nie pokazał), zwłaszcza z Madrytu, ale selekcjoner nic sobie z tego nie robił.

W meczu Ligi Narodów z Włochami Gavi pobił pobił rekord reprezentacji Hiszpanii z 1936 roku! Został najmłodszym reprezentantem Hiszpanii w historii. W dniu debiutu miał 17 lat i 62 dni. Od 85 lat to miano należało do Angela Zubiety. Mało tego, na boisku prezentował się bardzo dobrze. Nie robił sobie nic z tego, że w środku pola musiał rywalizować z tak znakomitymi pomocnikami jak: Jorginho, Marco Verratti i Nicolo Barella.

- Gra tak jak w szkole albo na podwórku pod swoim domem. To przyjemność mieć piłkarza o takiej jakości i osobowość. Nie mam wątpliwości co do wydajności, jaką pokaże w przyszłość. Ma wiele do poprawy, ale jest bardzo interesującym zawodnikiem z piłką i bez piłki, a już wnosi wystarczająco wiele, by spróbować go w kadrze. Bardzo dobrze oglądało się go w Barcelonie, dlatego chciałem zobaczyć go też w reprezentacji - chwalił go Luis Enrique.

Tydzień temu Gavi został najmłodszym piłkarzem, który wziął udział w El Clasico w XXI wieku.

- Gavi? To bardzo utalentowany chłopak. Zaskakuje mnie to, że mając 17 lat rywalizuje jak 30-latek, jest to naprawdę imponujące - mówi o nim Xavi, były legendarny pomocnik Barcelony, obecnie przymierzany do roli trenera.

Klauzula 50 milionów euro, ale ma być dziesięć razy większa

Przed meczem z Realem Madryt dziennik "AS" podkreślił, że Gavi zbyt często dostaje od sędziów żółte kartki. Miał bowiem trzy takie upomnienia w sześciu spotkaniach. Popełnił też dużo więcej fauli niż np. Sergio Busquets. Co ciekawe, od tamtego czasu w trzech meczach z rzędu ani razu nie otrzymał żółtej kartki.

W sobotę Barcelona znów rozczarowała i tylko zremisowała u siebie z Alaves 1:1. Na pochwały zasłużył praktycznie tylko Gavi. - Nastolatek był jednym z niewielu, którzy wyglądali na zdolnych do odblokowania obrony Alaves, gdy piłka była przy jego nogach - pisali w ocenach dziennikarze prestiżowej hiszpańskiej gazety "Marca".

Wiadomo, gdzie Eriksen może kontynuować karierę. "Do niego należy decyzja"

Nic zatem dziwnego, że władze Barcelony intensywnie pracują, by podpisać z Gavim nową umowę, a przede wszystkim podwyższyć podwyższyć klauzulę odstępnego. Obecnie wynosi ona bowiem tylko 50 milionów euro i nad zapłaceniem tej kwoty zastanawiają się prezesi wielkich klubów: Liverpoolu, PSG, Manchesteru City oraz Manchesteru United. Mówi się nieoficjalnie, że wkrótce klauzula odstępnego ma być aż dziesięć razy wyższa.