Wiemy, ile Barcelona może wydać na transfery! Prezes ligi zdradził szczegóły

To, że Barcelona jest w złej sytuacji finansowej wiadomo już od dawna. Josep Maria Bartomeu, poprzedni prezes klubu, podjął wiele ryzykownych decyzji (m.in. nieudane inwestycje na rynku transferowym), a pandemia tylko dobiła Katalończyków. Barcelona nie była w stanie zatrzymać na Camp Nou Leo Messiego, bo jego pensja okazała się zbyt wysoka. Katalończycy wzmocnili zespół jedynie piłkarzami, za których nie trzeba było płacić kwoty odstępnego. Dług Barcelony wynosi aktualnie około 1,3 miliarda euro.

Znamy budżet Barcelony na transfery. Nie poszaleją

W zimowym okienku transferowym Barcelona będzie miała szansę, aby przeprowadzić transfery gotówkowe. Powiedział o tym dla agencji EFE Javier Tebas, szef La Ligi. Zdradził on, ile pieniędzy będzie mogła wydać Barcelona.

- Barcelona ma ponad 20 milionów euro na pozyskiwanie zawodników. Co do trenera, jest specjalna klauzula, która mówi, że mogą przeznaczyć na niego 4% limitu płacowego, czyli 3,9 miliona euro – powiedział Tebas. – Nie zamierzam w to wchodzić. Szkoda, że Barcelona jest w sportowym kryzysie. Oby wybrali jak najlepiej dla swojej sportowej przyszłości. To ważne nie tylko dla Barcelony, ale i całej ligi – dodał Tebas, odnosząc się do poszukiwań nowego trenera przez Barcelonę.

Mimo tego, że Barcelona ma pieniądze, to za tę kwotę nie będzie mogła zaszaleć na rynku transferowym. Plotki mówiły o zainteresowaniu Barcelony Danim Olmo, ale zawodnik RB Lipsk jest wyceniany na znacznie więcej. Trudno może być też sprowadzić Kingsleya Comana, aczkolwiek Francuz nie może dogadać się w sprawie nowego kontraktu z Bayernem Monachium (obecny wygasa w 2023 roku), co może obniżyć jego wartość.

Aktualnie priorytetem Barcelony nie są jednak nowi piłkarze, a nowy trener. Po porażce 0:1 z Rayo Vallecano pracę stracił Ronald Koeman. Tymczasowym szkoleniowcem został opiekun drużyny B, Sergi Barjuan. Trwają poszukiwana trenera, który na dłużej obejmie Barcelonę. Faworytem władz katalońskiego klubu jest Xavi Hernandez. Problemem jest jednak obowiązujący go kontrakt z katarskim Al Sadd.

