Nagły zwrot akcji ws. nowego trenera Barcelony! Wydano specjalne oświadczenie

FC Barcelona szuka nowego trenera po tym, jak zwolniony z tej funkcji został Ronald Koeman. Dla władz klubu porażka 0:1 z Rayo Vallecano to było już za dużo i Joan Laporta zwolnił trenera jeszcze w trakcie podróży samolotem do Barcelony. Tymczasowym szkoleniowcem został Sergi Barjuan, który poprowadzi zespół w najbliższym meczu z Deportivo Alaves.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Barcelony w niebezpieczeństwie. "Tam nie ma żadnej ochrony"

Władze klubu poszukują trenera na stałe, a ich faworytem jest legenda klubu, Xavi Hernandez. Hiszpańskie media przekonywały nawet, że jego powrót do Barcelony jest właściwie przesądzony i to tylko kwestia czasu. Dziennikarze twierdzili nawet, że pierwszym transferem Hernandeza do Barcelony będzie Kingsley Coman.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl!

Laporta tłumaczy się, dlaczego nie zwolnił Koemana wcześniej: Jesteśmy mu bardzo wdzięczni

Xavi jednak nie dla Barcelony? "Ma dwuletni kontrakt"

Jest jednak jeden problem. Xavi nadal ma ważny kontrakt ze swoim aktualnym zespołem, katarskim Al Sadd. Klub miał nie robić mu problemów z ewentualnym odejściem do Barcelony. Jednak w piątek opublikowano komunikat w odpowiedzi na medialne spekulacje mówiące, że Xavi ma być dogadany z Barceloną.

"W odpowiedzi na to, co ostatnio pojawia się w mediach, zarząd Al Sadd potwierdza, że Xavi ma dwuletni kontrakt z klubem i jest w pełni skoncentrowany na nadchodzących meczach zespołu, aby utrzymać naszą przewagę na szczycie tabeli i bronić tytułu" – czytamy w komunikacie.

To jeszcze nie przesądza sprawy. Według informacji Fabrizio Romano, rozmowy na temat przejścia Xaviego do Barcelony nadal się toczą.

Xavi Hernandez występował w pierwszym zespole Barcelony w latach 1998-2015. Hiszpan zdobył z Blaugraną m.in cztery puchary Ligi Mistrzów, osiem mistrzostw Hiszpanii czy dwa Superpuchary Europy. Od lipca 2019 roku Xavi odpowiada za wyniki Al-Sadd, z którym już zdobył mistrzostwo Kataru.

Xavi trenerem Barcelony? Pep Guardiola wypowiedział się o kwalifikacjach przyjaciela