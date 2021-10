Xavi trenerem Barcelony? Pep Guardiola wypowiedział się o kwalifikacjach przyjaciela

Ronald Koeman został zwolniony z roli trenera Barcelony po porażce 0:1 z Rayo Vallecano. Hiszpańska "Marca" poinformowała, że prezes Joan Laporta dokonał tej zmiany w samolocie, w drodze powrotnej do Barcelony. Tymczasowym następcą został Sergi Barjuan (który do tej pory odpowiadał za wyniki rezerw), ale wiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach trenerem Dumy Katalonii będzie Xavi Hernandez, obecnie pracujący w katarskim Al-Sadd.

Pep Guardiola ocenia możliwość zatrudnienia Xaviego w Barcelonie. "Więcej doświadczenia"

Pep Guardiola udzielił wywiadu brytyjskiej gazecie "Manchester Evening News", w którym odniósł się do zmian trenerskich w Barcelonie. Obecny szkoleniowiec Manchesteru City ubolewa nad zwolnieniem Ronalda Koemana. "Zarówno Koeman, jak i Xavi, Barjuan czy ja wiemy, że jesteśmy zależni od końcowych rezultatów i to dla nich żyjemy. Nikt nie jest w stanie przetrwać bez wyników. To mój bardzo dobry przyjaciel i życzę mu wszystkiego najlepszego. Sergi Barjuan też jest moim dobrym przyjacielem" - powiedział.

Guardiola odniósł się też do potencjalnego zatrudnienia Xaviego Hernandeza w Barcelonie. Zdaniem byłego szkoleniowca Bayernu Monachium Xavi ma nad nim pewną przewagę. "Nie wiem, co się stanie w przyszłości, ale nie mam wątpliwości, że Xavi jest gotowy na podjęcie pracy w Barcelonie. On zna się dobrze na piłce i ma pasję. No i on ma więcej doświadczenia, niż ja, kiedy zostawałem trenerem Barcelony. Wszyscy wiedzą, że sukces zależy od zawodników i transferów, nie mamy wpływu na wszystko" - dodał Guardiola.

Xavi Hernandez występował w pierwszym zespole Barcelony w latach 1998-2015. Hiszpan zdobył z Blaugraną m.in cztery puchary Ligi Mistrzów, osiem mistrzostw Hiszpanii czy dwa Superpuchary Europy. Od lipca 2019 roku Xavi odpowiada za wyniki Al-Sadd, z którym już zdobył mistrzostwo Kataru. Jego pierwszym transferem do Barcelony ma być Kingsley Coman, który prawdopodobnie nie podpisze nowego kontraktu z Bayernem Monachium.