Koszmar Barcelony! Nie wykorzystała karnego i przegrała!

Zaledwie kilka dni temu Barcelona przegrała na własnym boisku z Realem Madryt 1:2. Kibice po tym spotkaniu byli wściekli, co zaowocowało agresją wobec trenera Ronalda Koemana. Trudno mówić, że mecz z Rayo był szansą na rehabilitację, ale Katalończycy mogli przynajmniej wrócić na zwycięską ścieżkę i poprawić swoją sytuację w tabeli.

Trwa koszmar Barcelony. Kolejna porażka

Zamiast tego kibice Barcelony musieli przełknąć kolejną gorzką pigułkę. W 16. minucie Barcelona miała pierwszą szansę na objęcie prowadzenia, ale w polu karnym po starciu z bramkarzem upadł Sergio Aguero. Sytuacja była kontrowersyjna, bo Aguero pierwszy trącił piłkę, a potem został powalony przez bramkarza. Sędziowie nie dopatrzyli się przewinienia. Możliwe też, że wcześniej Aguero był na spalonym.

Kontrowersji nie było już za to w 30. minucie. Radamel Falcao wpadł z piłką w pole karne, łatwo przełożył sobie Gerarda Pique i lekkim, ale precyzyjnym strzałem w kierunku dalszego słupka umieścił piłkę w siatce. Sześć minut później mogło być 1:1, ale Serginho Dest skiksował pięć metrów od bramki rywala.

Najlepszą sytuację do wyrównania Barcelona miała w 72. minucie. Wcześniej faulowany w polu karnym był Memphis Depay i sędzia wskazał na "wapno". Do piłki podszedł sam poszkodowany i zawiódł – jego strzał obronił Stole Dimitrievski. Do końca spotkania wynik 1:0 nie uległ już zmianie. Barcelona przegrała swój trzeci mecz (drugi z rzędu) w sezonie i zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Rayo Vallecano jest piąte.

