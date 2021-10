Luis Suarez wskazał jedynego faworyta do zdobycia Złotej Piłki. "Spektakularny rok"

Francuski dziennik "France Football" opublikował listę 30 nominowanych do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. W tym gronie znalazł się Robert Lewandowski, występujący w Bayernie Monachium, ale też nie brakowało zaskakujących wyborów. Do takich należy m.in Luka Modrić z Realu Madryt czy Simon Kjaer, zawodnik Milanu. Do głównych faworytów do zdobycia nagrody wymienia się Lewandowskiego, ale też Leo Messiego czy Jorginho.

Luis Suarez zdradził, kto jest jego faworytem w walce o Złotą Piłkę. "Ma spektakularny rok"

Luis Suarez w jednym z ostatnich wywiadów został zapytany o swojego faworyta w walce o Złotą Piłkę. Zawodnik Atletico Madryt od razu wskazał Leo Messiego, swojego byłego klubowego kolegę. "Uważam, że to on zasługuje na zdobycie Złotej Piłki. Ma za sobą indywidualnie spektakularny rok, mimo że z Barceloną wygrał tylko Puchar Króla. Przecież on został najlepszym strzelcem i asystentem w Primera Division. Do tego wygrał Copa America i tam widniał na szczycie listy strzelców oraz asystentów" - powiedział.

Leo Messi jest rekordzistą pod względem liczby zdobytych Złotych Piłek. Argentyńczyk otrzymał to wyróżnienie w latach 2009-2012, 2015 i 2016 roku. "Myślę, że Leo zasługuje na to, co wygrał, a trzeba wziąć pod uwagę trudność utrzymania takiej dyspozycji rok w rok. Przy takiej nagrodzie, jak Złota Piłka, trzeba również o takich rzeczach myśleć" - dodał Suarez. Na kogo z kolei głosowałby Leo Messi? "Mam dwóch graczy w moim zespole, na których będę głosował jak Neymar i Kylian Mbappe" - mówił Argentyńczyk w rozmowie z "France Football".

Leo Messi został ogłoszony nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain 10 sierpnia tego roku. Napastnik podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku. Messi jak dotąd zagrał sześć spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki. Wszystkie trafienia 34-latka miały miejsce w Lidze Mistrzów, odpowiednio w meczach z Club Brugge (jeden gol) oraz RB Lipsk (dublet).