Horror na Camp Nou! Sześć goli, przeraźliwe gwizdy, białe chusteczki i wstyd na koniec [eSekcja]

To będzie wielka niedziela w europejskiej piłce, a jej kulimnacyjnym punktem będzie mecz Barcelony z Realem Madryt. I jeżeli będzie on tak szalony, jak nasza symulacja, to piłkarski świat zapłonie! Kto wygrał El Clasico w programie eSekcja na Sport.pl? Tomasz Ćwiąkała z Canal+Sport czy Dominik Wardzichowski ze Sport.pl? Zapraszamy do oglądania!

