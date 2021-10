Media: Real Madryt wybrał główny cel na zimowe okienko. Zabiorą go Bayernowi

Real Madryt stracił dwóch kluczowych obrońców przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Kontraktu z klubem nie przedłużył Sergio Ramos, natomiast Raphael Varane odszedł za 40 milionów euro do Manchesteru United. Los Blancos uzupełnili skład w tej formacji jedynie Davidem Alabą, który opuścił Bayern Monachium po wygaśnięciu kontraktu.

Media: Główny cel Realu Madryt na zimowe okno transferowe. Wygasa mu kontrakt z obecnym pracodawcą

Hiszpańska gazeta "Marca" informuje, że Real Madryt obrał sobie za cel ściągnięcie Antonio Rudigera z Chelsea. Reprezentant Niemiec jest głównym kandydatem do wypełnienia luki po odejściu Sergio Ramosa oraz Raphaela Varane'a, co ma podkreślać sam Carlo Ancelotti. Z początkiem stycznia 2022 roku Rudiger będzie mógł negocjować z każdym zainteresowanym klubem, ponieważ zostanie mu mniej niż sześć miesięcy do końca kontraktu z Chelsea.

Niemiec znajduje się też w orbicie zainteresowań Bayernu Monachium, który rozważa obrońcę jako potencjalnego następcę Niklasa Suele. Rosły defensor może przenieść się do Newcastle United, o czym informował Christian Falk ze "Sport Bilda". Głównym celem Realu Madryt na zimowe okno transferowe jest namówienie Rudigera na podpisanie kontraktu, ważnego od pierwszego lipca przyszłego roku.

To prawdopodobnie nie będą jedyne ruchy Realu Madryt w najbliższych miesiącach. Los Blancos mają zamiar sprowadzić Kyliana Mbappe na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygaśnie jego kontrakt z Paris Saint-Germain. Dodatkowo klub obserwuje sytuację Paula Pogby, który ma ważną umowę z Manchesterem United do końca czerwca 2022 roku i może zastąpić w Madrycie Lukę Modricia.