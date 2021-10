Miliard euro klauzuli. Barcelona zaszalała z nową umową

FC Barcelona od dłuższego czasu zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi spowodowanymi przez poprzedni zarząd z Josepem Marią Bartomeu na czele. Nowy prezydent klubu Joan Laporta stara się robić wszystko, aby na nowo postawić klub na nogi, ale nie jest to łatwe zadanie. Jedną z konsekwencji obecnej sytuacji katalońskiego klubu było odejście Leo Messiego. Pomimo tego, że obie strony chciały porozumieć się w sprawie nowego kontraktu, to nie pozwoliły na to właśnie kwestie finansowe.

REKLAMA

Zobacz wideo "Barcelona gra jak Stoke. Koeman jest żywym trupem w Barcelonie"

Rekordowa klauzula w kontrakcie 18-latka. Świetne wieści dla kibiców FC Barcelony

Na szczęście dla kibiców z FC Barcelony w końcu docierają jakieś dobre informacje. Według najnowszych doniesień znanego dziennikarza Fabrizio Romano władze klubu porozumiały się z jedną z największych nadziei - 18-letnim Pedrim w sprawie nowego kontraktu. Nowa umowa z młodym talentem ma obowiązywać do czerwca 2026 roku.

Pierwszy gol Aguero w Barcelonie. Wstydliwy wynik z trzecioligowcem

W dodatku według informacji przekazywanych przez Romano w nowym kontrakcie Pedriego ma zostać wpisana rekordowa klauzula odstępnego w wysokości aż miliarda euro! W jego starej umowie ta kwota już była gigantyczna, bo wynosiła 400 milionów euro, ale ta nowa jest absolutnie rekordowa. Najwyższą dotychczas klauzulę w FC Barcelonie miał Antoine Griezmann, któremu w kontrakcie zapisano kwotę 800 milionów euro. Francuza nie ma już jednak w klubie, ponieważ latem przeniósł się do Atletico Madryt.

Lionel Messi miał sensacyjną ofertę. "Suarez miał dowiedzieć się, co u niego"

Pedri to jedna z największych nadziei nie tylko FC Barcelony, ale także całej hiszpańskiej piłki. Urodzony w 2002 roku piłkarz swoją karierę rozpoczynał w Las Palmas, ale niedługo później przeniósł się do słynnej La Masii. Odkąd na Camp Nou pojawił się trener Ronald Koeman 18-latek na stałe dołączył do pierwszej drużyny i został jej jedną z największych gwiazd. W sumie w barwach Barcelony rozegrał do tej pory 56 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zaliczył sześć asyst. W tym roku zadebiutował także w reprezentacji Hiszpanii, w której barwach wystąpił już dziesięciokrotnie, zaliczając w międzyczasie występ na Euro 2020.