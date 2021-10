Pierwszy gol Aguero w Barcelonie. Wstydliwy wynik z trzecioligowcem

Sergio Aguero został piłkarzem Barcelony w lecie, po tym jak wygasł jego kontrakt z Manchesterem City. Jednak kibice ekipy z Camp Nou nie doczekali się do tej pory debiutu Argentyńczyka w oficjalnym meczu w nowych barwach. Powodem była kontuzja, która wyeliminowała go z gry w sierpniu tuż przed startem sezonu.

Sergio Aguero z pierwszym golem w barwach Barcelony

W środę miał okazję zagrać w nieoficjalnym meczu. FC Barcelona zmierzyła się z trzecioligowym UE Cornella. I co zaskakujące, zremisowała ten mecz 2:2. Najważniejszy jednak jest fakt, że Aguero zdążył już zdobyć swojego pierwszego gola w nowych barwach. Argentyńczyk dopadł do piłki odbitej przez bramkarza, minął go i strzelił do pustej bramki. Drugiego gola dla Barcelony zdobył Philippe Coutinho.

Aguero ostatnie dziesięć lat spędził w Manchesterze City, gdzie został legendą: jest najlepszym strzelcem w historii klubu (184 goli), zdobył pięć mistrzostw Anglii i Pucharów Ligi Angielskiej, a do tego dołożył Puchar Anglii. Po wygaśnięciu kontraktu przeszedł do Barcelony, z którą podpisał dwuletni kontrakt (do końca sezonu 2022/23).

Od początku sezonu w LaLiga piłkarze Ronalda Koemana grają w kratkę. W lidze po ośmiu kolejkach zajmują dopiero dziewiąte miejsce (ich bilans to: trzy zwycięstwa, trzy remisy i porażka). W Lidze Mistrzów po dwóch kolejkach zanotowali najgorszy start w rozgrywkach od 49 lat, bo mają zero punktów i bilans bramkowy 0:6.