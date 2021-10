Rok bez Camp Nou. Piłkarze Barcelony przeniosą się na inny obiekt

Joan Laporta na piątkowej konferencji prasowej zdradził termin opóźnionego remontu stadionu Camp Nou. Prezes Barcelony przyznał, że rozpocznie się on najprawdopodobniej latem 2022 roku. Prace mają potrwać trzy lub cztery lata. To nie oznacza, że przez cały ten okres Barcelona nie będzie grać na swoim stadionie. Na innym obiekcie będzie występować maksymalnie przez rok.

Głównym kandydatem jest stadion Johana Cruyffa

Prezes Laporta zdradził również dwie możliwości, gdzie jego klub mógłby rozgrywać swoje spotkania. - Rozważamy różne możliwości, różne stadiony, ale głównym kandydatem jest stadion Johana Cruyffa - przyznał Laporta w katalońskim radiu Rac1.

Stadion ten może pomieścić zaledwie sześć tysięcy widzów, ale jeśli Barcelona musiałaby tam grać swoje domowe mecze, to Laporta chce, by zwiększył się do 50 tysięcy.

Inną opcją jest wielofunkcyjny stadion Estadi Olímpic Lluís Companys. To właśnie na tym obiekcie kilka lat grali piłkarze odwiecznego rywala Barcelony - Espanyolu, a w 1992 roku odbyła się ceremonia otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w 1992 roku. Stadion ten może pomieścić ponad 50 tys. widzów.

Przypomnijmy, że stadion Camp Nou po przebudowie ma zwiększyć swoją pojemność do 110 000 miejsc.

