Dobre wieści dla FC Barcelony. Koeman wreszcie może się uśmiechnąć

Sergio Aguero został piłkarzem Barcelony w lecie, po tym jak wygasł jego kontrakt z Manchesterem City. Jednak kibice ekipy z Camp Nou jeszcze nie doczekali się debiutu Argentyńczyka w nowych barwach. Powodem jest kontuzja, która wyeliminowała go z gry w sierpniu tuż przed startem sezonu.

Aguero doznał urazu ścięgna wewnętrznego łydki prawej i musiał pauzować kilka tygodni Gerard Romero informował, że piłkarz wróci dopiero w listopadzie. "Nie był w stanie wczoraj chodzić" - napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

Od tego czasu minęło już dwa miesiące, a Argentyńczyk w dalszym ciągu leczy kontuzję. Najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Aguero przekazał kataloński dziennik "Sport". "Nie był jeszcze w stanie zadebiutować jako piłkarz Barcy, ale mógłby to zrobić 17 października przeciwko Valencii" - piszą dziennikarze gazety, którzy dodają, że napastnik obecnie pracuje indywidualnie z fizjoterapeutami.

Aguero ostatnie dziesięć lat spędził w Manchesterze City, gdzie został legendą: jest najlepszym strzelcem w historii klubu (184 goli), zdobył pięć mistrzostw Anglii i Pucharów Ligi Angielskiej, a do tego dołożył Puchar Anglii. Po wygaśnięciu kontraktu przeszedł do Barcelony, z którą podpisał dwuletni kontrakt (do końca sezonu 2022/23).

Od początku sezonu w LaLiga piłkarze Ronalda Koemana grają w kratkę. W lidze po ośmiu kolejkach zajmują dopiero dziewiąte miejsce (ich bilans to: trzy zwycięstwa, trzy remisy i porażka). W Lidze Mistrzów po dwóch kolejkach zanotowali najgorszy start w rozgrywkach od 49 lat, bo mają zero punktów i bilans bramkowy 0:6.