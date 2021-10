Mocne oskarżenia w stronę PSG. "Mogę pokazać ich oszustwa"

Według Javiera Tebasa nie ma takiej możliwości, aby Paris Saint-Germain dokonywało takich transferów nie łamiąc jednocześnie zasad finansowego fair play. - Krytykuję ich, ponieważ nie generują takich pieniędzy, aby utrzymać ten skład. To zaburza konkurencję w europejskiej gospodarce klubowej. Jak chcą wytłumaczyć to, że mają skład wart prawie 600 mln euro? Jeśli wygrają Ligue 1, nie zarobią więcej niż 45 milionów? To jest niemożliwe - powiedział szef La Liga w rozmowie z "L'Equipe".

- Zaprosiłem Nassera Al-Khelaifiego [prezydent PSG] i prezydenta Ligue 1, Vincenta Labrune'a, aby pokazać im liczby, które wskazują na nieprawidłowości. Nie odpowiedzieli mi. Niezwykle szybko potrafią mnie skrytykować, ale nie mogą odpisać - dodał Tebas.

Javier Tebas oburzony łamaniem zasad przez PSG. "To szkodzi europejskiej piłce"

Javier Tebas twierdzi, że nie jest jedyną osobą, która uważa, że PSG dopuściło się oszust. Mimo to podkreśla, że władzom francuskiego klubu, jakimś sposobem, udało się uniknąć kar ze strony UEFA. Szef La Liga nie pokazał dziennikarzom gazety wspomnianych liczb, jednak wielokrotnie wspominał, że może odpowiednio udowodnić swoją tezę.

- Przed przyjściem Messiego mieli 40 proc. więcej przychodów od sponsorów niż Manchester United. Istnieje coś takiego, jak wartość rynkowa. Nie obchodzi mnie czy Messi albo Neymar zostaną w PSG. To wszystko po prostu szkodzi europejskiej piłce - dodał Javier Tebas.

W przeszłości Tebas niejednokrotnie krytykował postawę PSG i Nassera Al-Khelaifiego. "Kluby-państwa to dla futbolu takie samo niebezpieczeństwo, jak Superliga. Odnosiliśmy się krytycznie do Superligi, ponieważ zniszczyłaby europejską piłkę i tak samo odnosimy się do PSG" - napisał na Twitterze. Odnosiło się to do transferów, jakie przeprowadził wicemistrz Francji w letnim okienku transferowym. Na Parc des Princes zameldowali się Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum czy Nuno Mendes.