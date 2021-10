Barcelona mogła zatrzymać Messiego. Szef La Liga zdradził szczegóły rozmów

W pierwszej połowie sierpnia kluby La Liga przyjęły porozumienie z funduszem CVC. Fundusz ten uzyska; 10,95% udziału w holdingu z prawami komercyjnymi La Liga na kolejnych 50 lat. W zamian za to 38 klubów La Liga i Segunda Division, które było za przyjęciem porozumienia, otrzymało do podziału 2,7 miliarda euro w ramach zero procentowej pożyczki na 40 lat spłaty.

Porozumienia nie poparły FC Barcelona, Real Madryt, Athletic Bilbao i Real Oviedo. Jeśli te trzy kluby w ciągu trzech lat nie zmienią swojej decyzji, to one pieniędzy od funduszu CVC nie otrzymają. Szef La Liga, Javier Tebas, przyznał, że gdyby FC Barcelona zgodziła się na porozumienie z funduszem, to prawdopodobnie byłaby w stanie zatrzymać u siebie Lionela Messiego.

"Można było podpisać kontrakt z Messim"

- W lipcu zjadłem kolację z Joanem Laportą w jego domu, a on zgadzał się na porozumienie z CVC. Nie wiem, czy stąd wzięły się informacje o przedłużeniu umowy z Messim. Później Laporta zadzwonił do mnie i zapytał, czy możemy przyspieszyć temat, bo Leo zaczął się denerwować. Odpowiedziałem, że gdy tylko temat CVC wypłynie, Florentino Perez postara się go zniszczyć - powiedział Tebas w programie "El Partidazo".

I dodał: - Za tym wszystkim stoi Florentino, nie mam co do tego wątpliwości. Moim zdaniem dzięki 15% pieniędzy od CVC można było podpisać kontrakt z Messim. Laporta podpisał za to umowy z Memphisem Depayem i Sergio Aguero. Gdyby ich nie pozyskał, Messi mógłby zostać.

Messi opuścił FC Barcelonę tego lata po 20 latach spędzonych w klubie. Argentyńczyk przeniósł się do PSG, ponieważ kataloński klub nie miał wolnych pieniędzy na ponowne zarejestrowanie gwiazdora w lidze. Chociaż Messi zgodził się na wyraźną obniżkę zarobków, to i tak musiał opuścić FC Barcelonę.