Legenda FC Barcelony chce wrócić do klubu. "Spędziłem tam wiele lat"

Andres Iniesta występował w Barcelonie w latach 2002-2018. Były reprezentant Hiszpanii rozegrał tam ponad 670 oficjalnych spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył wszystkie możliwe trofea, m.in dziewięć mistrzostw Hiszpanii, cztery puchary Ligi Mistrzów czy sześć krajowych pucharów. Iniesta w maju tego roku podpisał nową umowę z japońskim Vissel Kobe, która jest ważna do końca stycznia 2023 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Barcelona gra jak Stoke. Koeman jest żywym trupem w Barcelonie"

Andres Iniesta deklaruje chęć powrotu do Barcelony. "Chciałbym, aby to się stało"

Andres Iniesta udzielił wywiadu brytyjskiemu BBC, w którym wypowiedział się na temat ostatnich wyników Barcelony. Pomocnik jest spokojny o swój były klub. "Zawsze będę mówił o Barcelonie dobrze, bo wciąż widzę tamten zespół, który wiele wygrywał. Teraz wiele się zmieniło, są zdecydowanie inni zawodnicy, ale wciąż koncepcja oraz pomysł jest ten sam. Czasami są lepsze czasy, czasem gorsze, jak to w życiu, ale nie lubię takich sytuacji porównywać" - powiedział.

We wrześniu w rozmowie z portalem Goal Iniesta deklarował pomoc Barcelonie. Jak podchodzi do tego teraz? "Powrót do Barcelony to jedna z kwestii, o których marzę. Chciałbym, aby to się stało, bo to jednak klub, w którym spędziłem wiele lat. Nie wiem jednak, co zdarzy się w przyszłości - w jakiej formie mógłbym wrócić, kto będzie prezesem. Wciąż jest wiele istotnych czynników, ale jeśli pytasz mnie o to, czy chcę wrócić, to odpowiadam, że tak" - dodał 37-latek.

Andres Iniesta miał okazję pracować z wieloma trenerami w trakcie swojej kariery w Barcelonie i reprezentacji Hiszpanii. Kto wywarł na niego największy wpływ? "Ciężko wskazać jednego trenera, który wywarł na mnie największy wpływ. Zaczynałem z Louisem van Gaalem, a potem był Guardiola, Enrique oraz Valverde. Każdy trener miał inną filozofię i mogłem się od nich wiele nauczyć. Może czasem grałem nieco mniej, ale to też było dla mnie nowe doświadczenie" - skwitował Iniesta.