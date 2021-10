Benzema zaskoczył ws. Kyliana Mbappe. Wywołał burzę. "Tak mi powiedział"

Spekulacje na temat przyszłości Kyliana Mbappe wciąż nie ustają. PSG nie pozwoliło francuskiego napastnikowi odejść w letnim okienku transferowym, a kontrakt piłkarza z klubem jest ważny tylko do końca czerwca przyszłego roku, co oznacza, że już w styczniu będzie mógł negocjować z dowolnym zespołem i przenieść się do niego za darmo w lecie 2022 roku.

Sam Mbappe wiele razy podkreślał, że chciałby, aby jego następnym przystankiem w karierze był Real Madryt. Znany dziennikarz, Fabrizio Romano, zdradził nawet, że Mbappe pod koniec okienka transferowego przekazał kolegom z szatni, że jego przyszłość na pewno związana będzie z Realem Madryt. - Zagram tam. Nie wiem, czy już tego lata, czy za rok, ale zamierzam grać dla Realu - tymi słowami miał zwrócić się do kolegów Mbappe, o czym Romano poinformował w trakcie programu na Twitchu.

Nowe informacje na temat przyszłości Mbappe ujawnił jego kolega z reprezentacji Francji Karim Benzema w trakcie wywiadu z "L'Equipe". - Pewnego dnia zagra dla Realu Madryt. Nie wiem kiedy, ale to kwestia czasu, tak mi powiedział. Chce zobaczyć i przeżyć coś innego - przyznał Benzema.

Podczas rozmowy z francuską gazetą Benzema odniósł się również do innego francuskiego piłkarza, Eduardo Camavingi, którego Real Madryt sprowadził na koniec letniego okna transferowego. - Nie znałem go osobiście, ma zaledwie 18 lat i może rozwijać się, grając tylko z takimi piłkarzami jak: Casemiro, Kroos czy Modrić - dodał napastnik Realu Madryt,

Mbappe w obecnym sezonie strzelił dla PSG cztery gole i zanotował pięć asyst w dziesięciu meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Francuz gra w zespole z Paryża od 2017 roku, wcześniej przez cztery lata był piłkarzem AS Monaco.