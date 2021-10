Wymowne słowa Koemana na konferencji. "Wygląda na to, że już odszedłem"

FC Barcelona po porażce z Benficą 0:3 w Lidze Mistrzów zanotowała najgorszy start w europejskich pucharach od sezonu 1972/73. Po dwóch kolejkach ekipa z Camp Nou zamyka tabelę z zerowym dorobkiem punktowym i bilansem bramkowym 0:6. Dalsza przyszłość Ronalda Koemana w roli trenera stanęła pod wielkim znakiem zapytania.

Na razie klub nie wydał żadnego oświadczenia ws. trenera, ale hiszpańskie media niemal codziennie informują, że jego los jest już przesądzony. "Prezes Joan Laporta bierze pod uwagę pięciu kandydatów, a faworytem wydaje się Xavi Hernandez" - informuje hiszpańska gazeta "Sport". Oprócz Xaviego w walce o stanowisko mają się liczyć jeszcze Roberto Martinez, Antonio Conte, Andrea Pirlo i Marcelo Gallardo.

Według hiszpańskich mediów Koeman zostanie zwolniony po meczu z Atletico Madryt, bez względu na końcowy wynik. Zupełnie inaczej do holenderskiego szkoleniowca podchodzą piłkarze, którzy go publicznie wspierają (m.in. Sergio Busquets). "Czuję wsparcie. Duże wsparcie ze strony moich piłkarzy. A jeżeli chodzi o klub? Cóż... tego nie wiem" - mówił Koeman po przegranym meczu z Benficą w Lidze Mistrzów (0:3).

Przed sobotnim meczem z Atletico odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ronalda Koemana, na której zapewnił, że dalej jest trenerem zespołu. - Nadal zostaję, tak - odpowiedział Koeman, po tym, jak przypomniał mu się zwrot Louisa Van Gaala, gdy opuszczał Barcelonę: "Witam serdecznie moich przyjaciół z prasy".

W dalszej części konferencji Koeman przyznał, że Joan Laporta pojechał w ten piątek do ośrodka treningowego klubu - Ciutat Esportiva - i wyszedł bez rozmowy z nim. - Dowiedziałem się, że prezydent jest tu dziś rano, ale go nie widziałem, bo przygotowywaliśmy się do meczu podczas treningu. Po raz kolejny nic mi nie powiedzieli. Dostaję pytania, jakbym nie był już trenerem Barcelony. Możesz pomóc lub możesz krytykować, ale to nie jest kwestia bycia dobrym lub złym. Tak jestem traktowany - kontynuował.

Koeman jest zirytowany ciągłymi pytaniami dot. swojej niepewnej przyszłości. - Jestem tym zmęczony. Ludzie potrafią analizować sytuację klubu. Zrobiliśmy ważne rzeczy, dokonałem zmian w klubie. Z pewnością są ludzie, którzy myślą, że to brak szacunku, a inni uważają, że trzeba mieć czas, ale to nie na dzisiaj. Chciałabym kiedyś móc powiedzieć, co myślę o tym tak naprawdę - podkreślił Koeman.

- Wygląda na to, że już odszedłem, prawda? Najlepszym momentem było podpisanie kontraktu z Barceloną, a najgorszym odejście Messiego - zakończył holenderski szkoleniowiec.

W rozgrywkach LaLiga klub z Katalonii zagra już w sobotę 2 października z mistrzem - Atletico Madryt. W obecnym sezonie LaLiga Barcelona po sześciu meczach ma na koncie 12 punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Do lidera - Realu Madryt - traci obecnie pięć punktów, ale zespół Ronalda Koemana ma rozegrany jeden mecz mniej.