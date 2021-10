Media: Los Koemana przesądzony. Pięciu kandydatów do objęcia funkcji trenera Barcelony

Przyszłość Ronalda Koemana w Barcelonie wydaje się być przesądzona. Holenderski szkoleniowiec zostanie zwolniony po meczu z Atletico Madryt, bez względu na końcowy wynik. Zupełnie inaczej do Koemana podchodzą piłkarze, którzy go publicznie wspierają (m.in Sergio Busquets). "Czuję wsparcie. Duże wsparcie ze strony moich piłkarzy. A jeżeli chodzi o klub? Cóż... tego nie wiem" - mówił Koeman po przegranym meczu z Benfiką w Lidze Mistrzów (0:3).

Hiszpański dziennik "Sport" informuje, że Joan Laporta ma pięciu potencjalnych kandydatów na stanowisko trenera Barcelony. Faworytem wydaje się Xavi Hernandez, który obecnie pełni rolę szkoleniowca Al-Sadd. Roberto Martinez z kolei ma wsparcie Jordiego Cruyffa, zastępcy dyrektora sportowego Blaugrany. Zaskakującą opcją jest Andrea Pirlo, który w maju tego roku został zwolniony z Juventusu. Joan Laporta uważa, że Włoch mógłby być nowym Frankiem Rijkaardem.

"Mundo Deportivo" wspomina o kandydaturze Antonio Conte, byłego szkoleniowca Interu Mediolan czy Chelsea. W tym wypadku w grę wchodziłaby rola trenera tymczasowego do zakończenia sezonu 2021/2022. Ostatnią opcją jest Marcelo Gallardo, który ma ważny kontrakt z River Plate do końca 2021 roku. Nie wiadomo jednak, czy Barcelona będzie chciała tyle czekać na Argentyńczyka. Laporta daje sobie czas na znalezienie następcy Ronalda Koemana do 17 października, do walnego zgromadzenia członków klubu (socios).

FC Barcelona zajmuje szóste miejsce w tabeli Primera Division z 12 punktami i traci pięć punktów do prowadzącego Realu Madryt. Blaugrana przegrała oba spotkania w fazie grupowej Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 49 lat - po 0:3 z Bayernem Monachium oraz Benfiką.