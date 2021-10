Miał być transferowy hit, a jest rozczarowanie! Wtem gol w meczu z Barceloną [eSekcja]

Ależ to będzie mecz! Już w sobotę o 21 Atletico Madryt zagra z Barceloną. Czy zespół Ronalda Koemana podniesie się po kompromitującej porażce w Lidze Mistrzów? Czy Antoine Griezmann udowodni, że jego powrót do Atletico rzeczywiście okaże się transferowym hitem? I kto wygrał wirtualny mecz? Zapraszamy do obejrzenia programu eSekcja, w którym gościem Dominika Wardzichowskiego był Jakub Kręcidło, ekspert CANAL+ Sport.

