Najnowsze informacje ws. trenera Barcelony. "Wojna"

FC Barcelona po środowej porażce z Benficą 0:3 w Lidze Mistrzów zanotowała najgorszy start w europejskich pucharach od sezonu 1972/73. Po dwóch kolejkach ekipa z Camp Nou zamyka tabelę z zerowym dorobkiem punktowym i fatalnym bilansem bramkowym 0:6.

Zobacz wideo "Barcelona gra jak Stoke. Koeman jest żywym trupem w Barcelonie"

Kluczowi piłkarze Barcelony zdecydowali ws. Koemana. Wymowne słowa trenera

Barcelona rozmawia z kilkoma kandydatami

Dalsza przyszłość Ronalda Koemana w roli trenera stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Holender praktycznie jest na wylocie z klubu. Niemal codziennie piszą o tym hiszpańskie media. Tym bardziej, że coraz więcej członków zarządu Barcelony prosi prezesa Joana Laportę o zwolnienie Koemana.

Znany dziennikarz Fabrizio Romano, świetnie poinformowany w sprawach transferowych potwierdził, że Barcelona szuka już nowego trenera.

- Barcelona szuka nowego menedżera, a obecny plan ma się zmienić. Może to jednak potrwać kilka dni. Proces rozpoczął się od zaangażowania całego zarządu. Rozmawia on z wieloma różnymi kandydatami na zastępstwo Ronalda Koemana - napisał Romano na Twitterze.

W czwartek ma odbyć się posiedzenie zarządu w sprawie przyszłości Holendra. Pozbycie Koemana może okazać się wcale jednak nie takie łatwe. Klub musiałby bowiem zapłacić mu duże odszkodowanie.

- Dziś o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie zarządu w sprawie przyszłości Koemana. Najważniejsze, czy będą mieli gwarancję finansową, by go teraz zwolnić i zatrudnić nowego trenera - napisał na Twitterze dziennikarz Marcelo Bechler.

Z drugiej strony Eduard Romeu, wiceprezes Barcelony poinformował na początku tego tygodnia, że pieniądze nie powinny być problemem dla klubu, by rozstać się z Koemanem, ale są rozbieżności co do tego, jak przeprowadzić zwolnienie trenera bez łamania zasad LaLigi dotyczących limitów wynagrodzeń.

LaLiga ogłosiła w środę, że limit wydatków Barcelony na sezon 2021/2022 wynosi 97,9 milionów euro i że klub będzie mógł wydać tylko 25% zaoszczędzonych zarobków lub opłat transferowych na rejestrację nowych zawodników lub dokonywanie transferów. Według dziennikarzy amerykańskiej stacji ESPN te ograniczenia nie wpłyną jednak na zatrudnienie nowego trenera, bo zwolnienie Koemana nie będzie traktowane jako oszczędność, ale jako wydatek, ponieważ jest to rozwiązanie umowy o pracę. W ten sposób Barcelona mogłaby zwiększyć limit pensji o 4%, aby podpisać nowego trenera.

A może jednak rozwiązanie tymczasowe - Albert Capellas?

Jest kilku kandydatów do zastąpienia Holendra w Barcelonie. Nieoficjalnie mówiło się, że mogą to być Włoch Antonio Conte, były kapitan Barcelony Xavi, Holender Philip Cocu czy Niemiec Joachim Loew. Teraz w gronie najpoważniejszych kandydatów są Włoch Andrea Pirlo, Argentyńczyk Marcelo Gallardo i Hiszpan Roberto Martinez. Pirlo obecnie jest bezrobotny, Gallardo prowadzi River Plate, a Martinez jest trenerem reprezentacji Belgii. Laporta bardzo ceni zwłaszcza Pirlo za ofensywny futbol i osobowość, którą wnosił do szatni. Dziennikarz katalońskiego "Sportu" Albert Roge stwierdził nawet, że Włoch jest faworytem do zastąpienia Koemana.

Pojawiły się również plotki, że Barcelonę może znów objąć Luis Enrique. Szybko rozwiał je sam zainteresowany. - Myślę, że Joan Laporta nie ma nawet mojego numeru telefonu. Nie opuszczam reprezentacji Hiszpanii. Mam ważny kontrakt i będę to szanować. Nie ma powrotu do Barcelony - powiedział Luis Enrique.

Według dziennikarzy ESPN być może zarząd Barcelony zdecyduje się jednak na inne, nieoczekiwane i raczej tymczasowe rozwiązanie. Może zatrudnić bowiem Alberta Capellasa, który pracuje w akademii młodzieżowej katalońskiego klubu. Wcześniej od sierpnia 2019 roku do czerwca tego roku był trenerem reprezentacji Danii do lat 21. Bardzo wspiera to Jordi Cruyff, doradca sportowy Barcelony. Co ciekawe obaj pracowali trzy lat temu w chińskiej drużynie Chongqing Lifan. Cruyff był pierwszym trenerem, a Capellas jego asystentem.

Luis Suarez radzi Xaviemu. "W Barcelonie trwa wojna"

Pirlo, Gallardo, Xavi czy Martinez mają większe szanse na angaż, ale Capellas będzie poważnie brany pod uwagę w sytuacji, jeśli Barcelona zdecyduje się zastąpić Koemana trenerem tymczasowym tylko do końca tego sezonu. Dopiero od sezonu 2022/2023 klub objąłby trener z najwyższej półki. - W Barcelonie trwa wojna, która szkodzi piłkarzom. Radzę Xaviemu, by poczekał. To nie jest najlepszy czas, by przejąć klub. Mądrze robi, że czeka na odpowiedni moment - mówi Luis Suarez, który w 2020 roku odszedł z Barcelony do Atletico Madryt.

ESPN informuje, że na liście życzeń zarządu znalazł się również Niemiec Ralf Rangnick. Po raz kolejny, bo był on brany pod uwagę w momencie, jak Barcelona zatrudniała Koemana.

W obecnym sezonie LaLiga Barcelona po sześciu meczach ma na koncie dwanaście punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Do lidera Realu Madryt traci pięć punktów, ale ma rozegrany jeden mecz mniej.