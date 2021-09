Media: Transferowy niewypał Barcelony zaczyna kombinować. Złe wieści dla klubu

Ousmane Dembele jak dotąd nie zagrał żadnego meczu dla Barcelony w sezonie 2021/2022. Skrzydłowy doznał urazu ścięgna w prawym kolanie w meczu Francji z Portugalią (2:2) w ostatniej kolejce fazy grupowej Euro 2020 i przeszedł operację, która wykluczyła go z gry na cztery miesiące. Były zawodnik Borussii Dortmund wróci do gry w październiku tego roku, a w ostatnich tygodniach wiele wskazywało na to, że Dembele przedłuży umowę z FC Barceloną.

Media: Ousmane Dembele wstrzymuje się z podpisaniem kontraktu z Barceloną. Czeka na inne oferty

Hiszpańska gazeta "Sport" informuje, że rozmowy Ousmane'a Dembele z FC Barceloną ws. nowego kontraktu zaczęły się przedłużać. Klub ze stolicy Katalonii przygotował dla Dembele umowę, która byłaby ważna do końca czerwca 2025 roku. Piłkarz dodatkowo miałby nieco mniejszą pensję od tej, którą inkasuje obecnie. Barcelona wierzy w to, że finalnie kontrakt zostanie przedłużony.

Jednocześnie w klubie pojawiło się przekonanie, że brak porozumienia ws. nowej umowy z Ousmane Dembele jest celowym działaniem ze strony piłkarza oraz jego agenta. Od pierwszego stycznia 2022 roku reprezentant Francji będzie mógł wysłuchać ofert od pozostałych zainteresowanych zespołów. Media w Wielkiej Brytanii podają, że sytuację piłkarza obserwuje chociażby Manchester United oraz Manchester City.

Ousmane Dembele trafił do Barcelony w sierpniu 2018 roku za 135 milionów euro z Borussii Dortmund. Francuz od tego czasu rozegrał 118 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 30 bramek oraz zanotował 21 asyst. Skrzydłowy z powodu licznych urazów opuścił już aż 93 mecze Dumy Katalonii.