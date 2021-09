Niespodziewany kandydat do wygrania Złotej Piłki! "Jest jak dobre wino"

Trudno właściwie określić, komu najbardziej należy się Złota Piłka w tym sezonie. Część kibiców i ekspertów bez wahania wskazałaby Roberta Lewandowskiego. W mediach pojawiają się również głosy o Jorginho z Chelsea, Kevinie De Bruyne z Manchesteru City czy Leo Messim z Paris Saint-Germain. Czy jest w tym składzie miejsce dla Karima Benzemy?

- Myślę, że przez to, co zrobił w ostatnim sezonie i przez to, co robi teraz, powinien się znaleźć na krótkiej liście Złotej Piłki. Karim ma jeszcze czas by wygrać plebiscyt, bo szczerze, nie uważam, żeby to był jego ostatni sezon. On jest jak dobre wino, im starszy tym lepszy - powiedział Carlo Ancelotti cytowany przez portal Football Italia.

Karim Benzema w gronie najlepszych? Ancelotti nie ma wątpliwości

Carlo Ancelotti miał okazję pracować z Karimem Benzemą w latach 2013-2015 i ma również okazję prowadzić Francuza w bieżącym sezonie. Poprzednie rozgrywki La Liga napastnik Realu Madryt zakończył z bilansem 34 meczów i 23 goli. Benzema dołożył także siedem trafień w pozostałych rozgrywkach.

Obecnie Benzema rozgrywa najlepszy sezon w historii La Liga. Francuz ma na swoim koncie osiem goli i siedem asyst po sześciu kolejkach. Takich statystyk nie zdobywali nawet Cristiano Ronaldo czy Leo Messi. Carlo Ancelotti wspomina także cztery gole Benzemy w meczach Euro 2020. Napastnik Realu jest związany z klubem do końca czerwca 2023 roku i obecnie jest najlepszym strzelcem hiszpańskiej ekstraklasy. Dla porównania portal "Goal" umiejscowił 33-latka na 10. miejscu w klasyfikacji Złotej Piłki. Przed piłkarzem znaleźli się m.in. Erling Haaland, Kylian Mbappe czy N'Golo Kante.