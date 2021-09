Decyzja zapadła! Jest główny kandydat na nowego trenera Barcelony

Zaskakujące informacje płyną z zagranicy. "FC Barcelona już podjęła decyzję o zwolnieniu Ronalda Koemana" - pisze na Twitterze Marcelo Bechler, dziennikarz "TNT Sports". Dodatkowo Xavi Hernandez nie zamierza przejmować posady Holendra. Okazuje się więc, że Roberto Martinez staje się pierwszym kandydatem na liście klubowych władz.

Kontrakt Koemana obowiązuje do końca obecnego sezonu, jednak według hiszpańskich mediów w klubie są osoby, które uważają, że Holender nie powinien go wypełnić. W międzyczasie pojawiło się wiele nazwisk, które mogłyby zastąpić szkoleniowca w FC Barcelonie. Xavi Hernandez, Antonio Conte, także Andrea Pirlo, Phillip Cocu czy Joachim Loew to według hiszpańskich mediów pierwsza piątka.

Według informacji dziennikarzy ESPN ważną rolę pełni tu Jordi Cruyff, który dołączył do klubu latem w roli doradcy. Cruyff, który na co dzień współpracuje z dyrektorami sportowymi i to właśnie on widziałby na tym stanowisku Roberto Martineza. Trener ten jest bardzo dobrze znany belgijskim kibicom. Hiszpan, od sierpnia 2016 roku, pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Belgii - czyli obecnego lidera światowego rankingu FIFA.

Na mistrzostwach świata w Rosji zdobył brązowy medal, a na Euro 2020 odpadł w ćwierćfinale po porażce z Włochami. Chociaż kontrakt Martineza z belgijską federacją obowiązuje do końca mundialu w Katarze w 2022 roku, to Cruyff wierzy, że trenera można byłoby sprowadzić wcześniej.