Gwiazdor Barcy wskazał najlepszego napastnika na świecie. Nie jest to Lewandowski

Popisy strzeleckie Roberta Lewandowskiego i seryjne zdobywanie z Bayernem Monachium m.in. mistrzostwa Niemiec oraz wielu indywidualnych nagród nie zrobiły wielkiego wrażenia na były napastniku FC Barcelony Samuelowi Eto'o, który bardziej od Polaka ceni piłkarza Realu Madryt Karima Benzemę.

Eto'o uważa Benzemę za najlepszego piłkarza na świecie. "Francuz jest na szczycie"

- Real może pochwalić się najlepszym napastnikiem na świecie, czyli Karimem Benzemą. Ludzie mogą dyskutować między sobą, że lepszy jest ten, czy inny gracz, ale to Francuz jest na szczycie - powiedział Samuel Eto'o na łamach hiszpańskiego dziennika "AS".

Były świetny kameruński napastnik w dalszej części wypowiedzi stwierdził, że to właśnie Benzemie należy się Złota Piłka. - Nie został umieszczony na piłkarskim piedestale, na który zasługuje. Ale czasami zdarza się to w piłce nożnej. Niektórzy gracze są niedoceniani jak Raul, Paolo Maldini czy też Roberto Carlos, którzy nigdy nie zdobyli tej indywidualnej nagrody - dodał.

Rekordowy początek sezonu Karima Benzemy!

Na początku sezonu 2021/22 Lewandowski zdobył dla Bayernu już 11 bramek oraz jedną asystę we wszystkich rozgrywkach w zaledwie siedmiu meczach, natomiast Benzema ma na koncie osiem trafień w ośmiu spotkaniach, ale jeśli dodamy do tego jego asysty - aż 7 w LaLiga, to okaże się, że jest to najlepszy start w XXI wieku, biorąc pod uwagę sześć pierwszych meczów ligowych. Wcześniej nikt nie mógł pochwalić się tak niesamowitym wyczynem.