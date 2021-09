Trener Barcelony znów w nią uderza. "Messi przysłonił wszystko"

FC Barcelona zremisowała 1:1 z Granadą w meczu piątej kolejki Primera Division. Goście wyszli na prowadzenie już w drugiej minucie dzięki uderzeniu Domingosa Duarte. Blaugrana długo biła głową w mur i nie była w stanie długo odpowiedzieć na trafienie rywala, ale udało jej się to dopiero w 90. minucie dzięki trafieniu Ronalda Araujo. Wiele wskazuje na to, że Ronald Koeman wkrótce pożegna się z funkcją trenera Dumy Katalonii.

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Ronald Koeman ponownie uderza w FC Barcelonę. "Messi przysłaniał wszystkie problemy"

Ronald Koeman udzielił wywiadu holenderskiej gazecie "Voetbal International" po przegranym 0:3 meczu Barcelony z Bayernem Monachium. Były selekcjoner reprezentacji Holandii skorzystał z okazji, aby ponownie uderzyć w swojego pracodawcę. "Tak naprawdę Leo Messi ukrył wszystkie problemy w Barcelonie. Był świetnym piłkarzem i wygrał wiele. Oczywiście miał wokół siebie dobrych zawodników, ale zawsze to on robił różnicę, dzięki czemu każdy wyglądał lepiej. To nie jest krytyka, ale moja obserwacja" - powiedział.

Szkoleniowiec, mimo słabych wyników, nie żałuje swojej decyzji o przyjęciu oferty Barcelony. "Gdybym mógł cofnąć czas, też bym się zgodził na przyjęcie oferty Barcelony na stanowisko trenera, nie żałuję tego" - dodaje Koeman. 58-latek nie ukrywał, że był pewny, iż uda mu się odwrócić sytuację klubu i dostanie trochę czasu na poprawienie gry po powrocie kontuzjowanych zawodników. "W takich trudnych sytuacjach czerpię z siebie i z zespołu to, co najlepsze" - skwitował.

Z najnowszych doniesień "Mundo Deportivo" wynika, że FC Barcelona rozpatruje głównie dwóch kandydatów do zastąpienia Ronalda Koemana - Xaviego Hernandeza z katarskiego Al-Sadd oraz Roberto Martineza, obecnego selekcjonera reprezentacji Belgii. Wcześniej hiszpański dziennikarz Gerard Romero podawał, że klub bierze pod uwagę m.in Antonio Conte czy Andreę Pirlo. Angielskie media z kolei sugerowały kandydaturę Brendana Rodgersa z Leicester City.