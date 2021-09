Media: Sevilla poszukuje następcy Luuka de Jonga. Chce klubowego kolegę Karola Linettego

Sevilla straciła jednego z napastników na sam koniec letniego okna transferowego. Mowa o Luuku de Jongu, który dołączył do FC Barcelony na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Reprezentant Holandii zastąpił tym samym Antoine'a Griezmanna, który odszedł do Atletico Madryt. Obie transakcje były możliwe do sfinalizowania dzięki porozumieniu Atletico z Chelsea ws. wypożyczenia Saula Nigueza.

Media: Andrea Belotti może dołączyć do Sevilli. Hiszpanie chcą go ściągnąć bez odstępnego

Włoska gazeta "Tuttosport" informuje, że Andrea Belotti pozostaje na liście życzeń Sevilli. Kontrakt reprezentanta Włoch z Torino jest ważny do końca czerwca przyszłego roku i na ten moment obie strony nie doszły do porozumienia ws. jego przedłużenia. Kością niezgody jest kwota, która miałaby zostać wpisana w klauzulę wykupu - piłkarz chce około 20-25 milionów euro, natomiast klub nalega na to, aby ona wynosiła 40 milionów euro.

Jeżeli Andrea Belotti nie podpisze nowego kontraktu z Torino, to sytuację zamierza wykorzystać Sevilla. Los Nervionenses nie zamierzają jednak płacić kwoty odstępnego, więc liczą na to, że napastnik dołączy do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. Sevilla sprowadziła jednego napastnika podczas minionego okna transferowego - mowa o Rafie Mirze, który opuścił Wolverhampton za 16 milionów euro.

Andrea Belotti występuje w Torino od sierpnia 2015 roku, kiedy to opuścił Palermo za 8,4 miliona euro. Wychowanek Albinoleffe zagrał w 231 oficjalnych spotkaniach w barwach Byków, w których zdobył 106 bramek oraz zanotował 26 asyst. Belotti w minionym oknie transferowym był przymierzany do przenosin do Romy oraz Atalanty Bergamo, ale ostatecznie żadna z transakcji nie doszła do skutku.