Barcelona broni Koemana, ale media wiedzą swoje. Mocny kandydat na nowego trenera

Chociaż FC Barcelona zapewnia, że pozycja Ronalda Koemana nie jest zagrożona, to hiszpańskie media wciąż nie są co do tego przekonane. ESPN poinformował, że jednym z kandydatów do zastąpienia Holendra jest Roberto Martinez.

3 Fot. Ian Walton / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl