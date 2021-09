Barcelona planuje wielki transfer na lato. Joan Laporta rozmawia z agentem Mino Raiolą

Przyszłość Paula Pogby pozostaje wielką niewiadomą. Mistrz świata z 2018 roku ma już tylko rok kontraktu z obecnym pracodawcą - Manchesterem United, w związku z czym już latem 2022 roku będzie mógł zmienić klub za darmo. Wprawdzie na Old Trafford starają się przekonać Francuza do przedłużenia umowy, to jednak z nadarzającej okazji chcą skorzystać inni giganci europejskiej piłki, m.in. PSG, Juventus oraz Real Madryt.

Pogba trafi do Barcelony? Laporta kontaktował się z Raiolą

Zdaniem hiszpańskich mediów w tym gronie jest także FC Barcelona. Portal Fichajes.net, cytowany również przez katalońskie dzienniki "Sport" i "Mundo Deportivo", podał, że prezydent Barcy Joan Laporta miał się już skontaktować z agentem Pogby, Mino Raiolą, aby przekazać mu chęć zatrudnienia pomocnika United przed następnym sezonem.

Na przeszkodzie w finalizacji tej transakcji może jednak stanąć sytuacja finansowa Barcelony, która zmusiła klub do rezygnacji z Leo Messiego i Antoine'a Griezmanna. Niemniej jednak, według hiszpańskich dziennikarzy, Raiola miał zapewnić Laportę, że w razie otrzymania propozycji starałby się przekonać 28-letniego Pogbę do transferu do stolicy Katalonii.

Transfer Paula Pogby miałby być pierwszym dużym elementem nowego projektu sportowego na Camp Nou, autorstwa Joana Laporty. Drugim marzeniem transferowym prezydenta FC Barcelony jest inny klient Raioli - Erling Haaland, którego latem będzie można pozyskać z Borussii Dortmund za klauzulę odstępnego o wysokości 75 milionów euro. W przypadku norweskiego snajpera konkurencja do jego pozyskania jest jeszcze większa, a cała transakcja włącznie ze wszystkimi prowizjami może kosztować grubo ponad 100 milionów, a to już jest wydatek, na który na Camp Nou niekoniecznie będą mogli sobie pozwolić.