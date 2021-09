Dyrektor PSG zdradził kulisy rozmów z Messim: Już wcześniej mieliśmy z nim kontakt

Przejście Leo Messiego do Paris Saint-Germain był zdecydowanie najgłośniejszym ruchem w niedawno zakończonym oknie transferowym. Choć przez długi czas wydawało się, że Argentyńczyk znajdzie porozumienie z FC Barceloną, to finalnie paryski klub ogłosił 10 sierpnia hitowy transfer. Niewiele ponad miesiąc później dyrektor sportowy PSG zdecydował się zdradzić kulisy rozmów pomiędzy nim a Argentyńczykiem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Dyrektor PSG zdradził kulisy rozmów z Messim: Myślę, że chciał pozostać w Barcelonie

- Nie ukrywam, że już wcześniej mieliśmy z nim kontakt. Rozmawialiśmy, ale po pierwszym stycznia, kiedy wchodził w ostatnie pół roku kontraktu - zdradził dyrektor PSG w rozmowie z francuskim Canal Plus.

Według Brazylijczyka pozostanie piłkarza w byłym klubie było bardzo realne. - Myślę, że jego zamiarem było pozostanie w Barcelonie, może nawet zakończenie kariery w tym klubie. Kiedy stało się jasne, że nie porozumie się z klubem, wola, jaką zaprezentował, aby trafić do nas, była dla nas wielką motywacją do podpisania z nim kontraktu. Taki zawodnik jak Messi nosi koszulkę Paris Saint-Germain, to coś wielkiego, przyjemnego - powiedział i dodał, że w bezpośredniej rozmowie Messi zrobił wrażenie "bardzo przyzwoitego, poważnego i konkretnego człowieka".

PSG było gotowe na odejście Mbappe pod warunkiem. Real nie chciał o tym słyszeć

Jak dotąd Leo Messi zagrał w barwach PSG w dwóch spotkaniach. W środę zawodnik rozegrał 90 minut w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Club Brugge. Messi zakończył spotkanie bez goli i asyst, za to z żółtą kartką.