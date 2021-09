Tak Ter Stegen zareagował na gola Lewandowskiego. Znalazł winnego [WIDEO]

We wtorkowy wieczór FC Barcelona rozegrała swój pierwszy mecz w Lidze Mistrzów po erze Leo Messiego i zgodnie z przypuszczeniami był to bardzo smutny wieczór. Katalończycy przegrali z Bayernem Monachium 0:3 i była to ich pierwsza w historii porażka na otwarcie Ligi Mistrzów na Camp Nou. Drużyna Ronalda Koemana nie miała żadnych argumentów, aby w jakikolwiek sposób zagrozić mistrzom Niemiec i przez cały mecz nie oddała ani jednego celnego strzału.

Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski i przy obu kompromitowali się obrońcy FC Barcelony. Dla Polaka były to trafienia numer 74. i 75. w Lidze Mistrzów, co plasuje go na trzecim miejscu najlepszych strzelców w historii tych rozgrywek. Przed nim są tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

Szczególnie druga bramka Lewandowskiego ośmieszyła obrońców FC Barcelony. Polak miał tyle miejsca w polu karnym, że zdążył spokojnie przełożyć sobie piłkę i oddać celny strzał na bramkę. Przy okazji położył kompletnie zdezorientowanego Gerarda Pique, który próbował zablokować strzał.

Mikrofony telewizyjne uchwyciły reakcję bramkarza FC Barcelony Marca-Andre Ter Stegena na tego gola Lewandowskiego. Niemiecki golkiper miał ogromne pretensje właśnie do Gerarda Pique, który zachował się całkowicie nieudolnie. - Nie rzucaj się jak zawsze na ziemię! Zostań w pozycji stojącej - wykrzyczał do swojego kolegi z drużyny wściekły Ter Stegen.