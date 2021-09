Prezes Barcelony reaguje na porażkę z Bayernem. "To, co się dzieje..."

Gdzie zaczynają, a gdzie kończą się problemy FC Barcelony? To trudno ustalić, ponieważ oprócz problemów finansowych, z którymi wciąż walczą władze klubu, do tego doliczyć trzeba ostatni mecz w Lidze Mistrzów, w którym zespół Ronalda Koemana przegrał z Bayernem Monachium 0:3. Joan Laporta zdecydował się zwrócić w stronę kibiców z prośbą o wsparcie w trudnej sytuacji.

Joan Laporta przesyła wiadomość do kibiców. "Jestem tak samo rozczarowany, jak wy"

- Witajcie Culers, jestem tak samo rozczarowany i zdenerwowany jak wy wszyscy. Muszę wam powiedzieć, że to, co się dzieje, jest jedną z sytuacji, których się spodziewaliśmy. Proszę was o cierpliwość i o to, abyście nadal wspierali nasz zespół. Proszę również o zaufanie do nas, ludzi, którzy zarządzają klubem. Potrzebujemy Waszego zaufania i czasu, i nie wątpię, że rozwiążemy tę sytuację. Dziękuję Wam bardzo i Visca El Barca - powiedział zza biurka prezydent FC Barcelony.

Joan Laporta przekonał kilku piłkarzy, aby obniżyli swoje pensje, co pozwoliło na poprawę sytuacji finansowej FC Barcelony, ale to nie jest równoznaczne z rozwiązaniem problemów. Katalończycy walczą również o najwyższe cele w Lidze Mistrzów, choć ostatnie starcie z Bayernem Monachium również nie stawia klubu w najlepszej pozycji.

- To będzie trudny rok, ale będziemy walczyć. Nie będziemy wśród faworytów do wygrania LM, to oczywiste - powiedział po meczu Gerard Pique. Hiszpan zwrócił również uwagę, na zachowanie kibiców, którzy w trakcie meczu regularnie wygwizdywali Sergiego Roberto, który zagrał na pozycji prawego obrońcy.