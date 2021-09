Kylian Mbappe podjął decyzję dot. swojej przyszłości. Przekazał ją kolegom z PSG

To było szalone okienko transferowe, w trakcie którego kluby zmienili m.in. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo czy Romelu Lukaku. Niewiele brakowało, by doszło też do transferu Kyliana Mbappe. Francuz mógł odejść do Realu Madryt, ale jego przejście zablokował aktualny klub napastnika - Paris Saint Germain.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

W końcówce okienka transferowego wicemistrzowie Hiszpanii złożyli dwie oferty za Mbappe. Zarówno za opiewająca na 160 milionów euro jak i ta o 20 milionów euro wyższa zostały jednak odrzucone przez wicemistrzów Francji.

"The Athletic" przekazał, że PSG jest winne AS Monaco 36 milionów euro stanowiące ratę umowy transferowej pomiędzy oboma stronami z 2018 roku. Władze klubu z Paryża wyliczyły zatem, że po odjęciu tej kwoty od oferty przedstawionej przez Real Madryt zarobią "jedynie" 124 miliony euro, co jest według nich zdecydowanie zbyt niską kwotą za zawodnika tego kalibru.

Vital Heynen stanowczo ocenił grę Kubiaka. "Team nie jest gotowy"

Wiele wskazuje na to, że PSG mogłoby kontynuować rozmowy z Realem Madryt tylko wtedy, gdyby oferta oscylowała w granicach 200-220 milionów euro. Jako że klub ze stolicy Hiszpanii nie chciał wyłożyć takiej kwoty, Mbappe pozostał na Parc des Princes.

Mbappe zdecydował o swojej przyszłości

Decyzja PSG jest zaskakująca, biorąc pod uwagę fakt, że za rok Mbappe będzie mógł odejść z klubu za darmo. Latem przyszłego roku jego umowa z wicemistrzami Francji wygasa, co oznacza, że już 1 stycznia Francuz będzie mógł rozpocząć negocjacje z nowym klubem. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Real, bo na razie napastnik nie przejawia chęci przedłużenia umowy z PSG.

Znany dziennikarz, Fabrizio Romano, zdradził nawet, że Mbappe pod koniec okienka transferowego przekazał kolegom z szatni, że jego przyszłość na pewno związana będzie z Realem Madryt. - Zagram tam. Nie wiem, czy już tego lata, czy za rok, ale zamierzam grać dla Realu - tymi słowami miał zwrócić się do kolegów Mbappe, o czym Romano poinformował w trakcie programu na Twitchu.

Nagelsmann ostro przed meczem z RB Lipsk. "Przedstawiono mnie jako kłamcę"

Francuz z przytupem rozpoczął obecny sezon. W czterech meczach strzelił trzy gole i miał dwie asysty. Mbappe gra w PSG od 2017 roku, wcześniej przez cztery lata był piłkarzem AS Monaco.