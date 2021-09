Sergio Aguero żali się na media i mówi: Byłem w szoku jak wszyscy

Sergio Aguero nie rozważał odejścia z FC Barcelony po tym, jak klub nie doszedł do porozumienia z Leo Messim. Argentyńczyk trafił do Hiszpanii po tym, jak kontraktu nie przedłużył z nim Manchester City. Mimo późniejszych okoliczności 33-latek zapewnił, że podjął najlepszą decyzję.

— Podpisałbym kontrakt z Barceloną ponownie, nawet znając okoliczności. Bez wątpienia. Nie rozumiem, dlaczego mówiło się o moim odejściu. W żadnym momencie nie było klauzuli odejścia związanej z Leo, to zostało wymyślone przez media — powiedział Sergio Aguero w rozmowie z radiem "RAC1".

Leo Messi to były kapitan i gwiazda klubu. Z FC Barceloną pożegnał się po 20 latach gry. Obecnie występuje w Paris Saint-Germain, z którym związał się dwuletnim kontraktem. Aguero przyznał, że był równie zaskoczony odejściem swojego rodaka, jak reszta. — Nie wypytywałem go o jego sytuację w klubie. Powiedział mi, że to jedyne rozwiązanie. Pomyślałem: "Dobrze". Nie chciałem go o to pytać każdego dnia. Byłem w szoku, kiedy odszedł, tak jak wszyscy — dodał Argentyńczyk.

FC Barcelona wciąż podnosi się no problemach finansowych, z którymi walczy Joan Laporta. Aby wspomóc budżet klubu, część piłkarzy zgodziła się na obniżkę swoich pensji. Jednym z tych, którym nie zależało na finansach był Aguero.

— Kiedy rozmawialiśmy z Barcą o pieniądzach, wiedziałem, że nie radzą sobie dobrze finansowo, ale powiedziałem mojemu agentowi, że pieniądze nie mają znaczenia, chcę iść do Barcelony, uporządkować to. To nie był problem. To było oczywiste, że nie zarobię tutaj tyle, ile zarabiałem w City — zdradził Argentyńczyk. Sergio Aguero nie miał jeszcze okazji zadebiutować w pierwszym zespole, ponieważ jest w trakcie leczenia kontuzji łydki. Napastnik związał się z klubem kontraktem do końca czerwca 2023 roku.