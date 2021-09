Ronald Koeman komentuje transfer Antoine'a Griezmanna. Użył wulgarnych słów

Temat transferu Antoine'a Griezmanna do Atletico Madryt rozstrzygnął się dopiero w ostatnich minutach letniego okna. Reprezentant Francji został wypożyczony na rok z możliwością jego przedłużenia o kolejny sezon. Obecny mistrz Hiszpanii będzie musiał wykupić Griezmanna, jeśli ten zagra w przynajmniej 50 procent meczów, w których może wziąć udział. Barcelona w jego miejsce sprowadziła Luuka de Jonga z Sevilli na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Ronald Koeman komentuje transfer Antoine'a Griezmanna w ostatnim dniu okna. "To było poj****ne"

Trener Ronald Koeman udzielił obszernego wywiadu dziennikowi "Sport", w którym skomentował transfer Antoine'a Griezmanna do Atletico Madryt. Jego zdaniem termin dopięcia transakcji był bardzo zły z punktu widzenia drużyny. "Praktycznie minął cały ostatni dzień okna transferowego i w zasadzie nie mieliśmy czasu na znalezienie żadnego następcy Griezmanna. To było poj****ne. Wiedziałem jednak, że jego odejście poprawi sytuację finansową klubu, więc wyraziłem zgodę na odejście" - powiedział.

Holender nie ukrywał też, że strata Leo Messiego jest dla niego bardzo bolesna. "Odejście Leo to bardzo duży cios, całe nasze plany na sezon były z nim powiązane. Messi był bardzo zmotywowany i świetnie przygotował się do sezonu. Jego strata bardzo boli, na pewno to będzie miało wpływ na naszą grę. Straciliśmy nie tylko Leo, ale i symbol całego klubu" - dodał Koeman.

Ronald Koeman upatruje w odejściu Messiego i Griezmanna sporą szansę dla młodych piłkarzy, takich jak Yusuf Demir czy Gavi. "Myślę, że Barca może teraz dać szansę młodym zawodnikom. Mam nadzieję, że za te trzy, cztery czy pięć lat nadal będę mógł być ich trenerem. Na całe szczęście Joan Laporta zasięgnął opinii z różnych stron, ale jeśli klub będzie miał wątpliwości co do trenera, to będzie trudno zbudować coś wielkiego" - skwitował.