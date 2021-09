Lewandowski na krótkiej liście transferowej giganta! "Z pewnością będzie chciał odejść"

Hiszpański dziennik opublikował jeszcze bardziej zaskakujące informacje. Zdaniem "AS-a" Robert Lewandowski ogłosił chęć odejścia z Bayernu Monachium latem ubiegłego roku. Wtedy też Real Madryt miał mieć polskiego napastnika "na celowniku". - Dostał ofertę, bo chciał odejść z Bundesligi, by zmierzyć się z nowymi wyzwaniami - czytamy w artykule. Finalnie do transferu jednak nie doszło, a 33-latek wciąż występuje w klubie z Bawarii.

Według doniesień plan zakłada sprowadzenie Lewandowskiego do Realu Madryt w 2022 roku. Wtedy Polakowi zostanie ostatni rok kontraktu z Bayernem Monachium "i z pewnością będzie chciał odejść". Hiszpanie natomiast będą mogli sprowadzić napastnika za rozsądną cenę.

Robert Lewandowski wciąż celem Realu Madryt? Wszystko zależy od Erlinga Haalanda

Dziennikarze dodają, że decyzje o dołączeniu Lewandowskiego do Realu Madryt zależy od sytuacji Erlinga Brauta Haalanda. Wicemistrz Hiszpanii ma się zgłosić po Polaka w przypadku, gdy utalentowany Norweg przejdzie do Paris-Saint Germain. To właśnie między PSG a Realem Madryt ma się toczyć największa walka o sprowadzenie 21-latka. Jednym z czynników warunkujących ten ruch jest również przyszłość Kyliana Mbappe.

Napastnikowi PSG pozostał ostatni rok w klubie, a obie strony wciąż nie doszły do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. To oznacza, że niedługo Real Madryt będzie mógł rozpocząć rozmowy z Mbappe, aby dołączył do klubu bez wnoszenia opłat. Dopiero w tej sytuacji Haaland miałby przejść do wicemistrzów Francji.

Na koniec pozostaje Paul Pogba, który wg. "Forbesa" jest czwartym najlepiej zarabiającym na reklamach piłkarzem na świecie. - Pogba dwukrotnie był o krok od podpisania kontraktu z Madrytem - czytamy w artykule. Dodajmy, że pomocnik Manchesteru United rozpoczął ostatni rok swojego kontraktu z angielskim klubem, co stawia go w podobnej sytuacji, w jakiej jest Kylian Mbappe.