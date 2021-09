Media zdradziły szczegóły kontraktu Griezmanna. To dlatego odszedł z Barcelony

W trakcie letniego okienka transferowego w FC Barcelonie doszło do prawdziwego wstrząsu. Nowy prezydent klubu przeprowadził gruntowną przebudowę składu i skupił się na oszczędnościach. Najważniejszym wydarzeniem było oczywiście odejście z Leo Messiego, ale z Camp Nou pożegnał się także między innymi Antoine Griezmann.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Wiemy, dlaczego Griezmann odszedł z FC Barcelony. Uniknięto wypłaty ogromnego bonusu

Griezmann w ostatniej chwili odszedł na wypożyczenie do swojego byłego klubu, czyli Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii będą musieli wykupić Francuza jeżeli wystąpi w odpowiedniej liczbie meczów, która została zapisana w umowie. Wtedy cała transakcja zamknie się łącznie w zaledwie 50 milionach euro.

Wyciekła treść burofaksu Leo Messiego! Tak chciał rozwiązać kontrakt z Barceloną

Głównym powodem odejścia Griezmanna z Cam Nou było jego ogromne wynagrodzenie. Według ujawnionego w katalońskim dzienniku "Sport" kontraktu Francuza z FC Barceloną zawodnik miał zarabiać 17 milionów euro za sezon, ale pensja ta miała co roku wzrastać o milion. Łącznie więc przez dwa lata 30-latek zarobił 46,5 miliona euro.

Jeden z "idealnych elementów". Ten transfer ma być znakiem odbudowy FC Barcelony

Oddając Antoine'a Griezmanna FC Barcelona chciała się jednak pozbyć przede wszystkim obowiązku wypłaty Francuzowi bonusu lojalnościowego. Gdyby 30-latek został na Camp Nou to za obecny sezon otrzymałby nie tylko 19 milionów euro pensji, ale także dodatkowe 7 milionów euro. Do tego podobnie jak w poprzednich latach mogła dojść premia za występy w co najmniej 60 procentach oficjalnych spotkań w sezonie w wysokości 2,5 miliona euro. W sumie więc klub zaoszczędził co najmniej 28,5 miliona euro.