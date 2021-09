FC Barcelona zanotowała kolejny transferowy sukces. Pozbyła się zawodnika. "Chcieliście? OK. Już jadę"

Miralem Pjanić ogłosił już oficjalnie w mediach społecznościowych: "Dołączyć do Besiktasu? Ok. Już jadę - czytamy. Bośniak trafi do nowego zespołu na roczne wypożyczenie. Według informacji Fabrizio Romano turecki klub zapłaci około 2,7 mln euro pensji Pjanicia w FC Barcelonie. Portal Tribuna donosi natomiast, że 30-latek otrzymuje od Katalończyków około 7,5 mln euro rocznie.

Miralem Pjanić w nowym klubie. Będzie grał w Lidze Mistrzów

Były gwiazdor Juventusu nie sprostał zadaniom, jakie przed nim postawiono przy okazji przenosin na Camp Nou. Bośniak trafił do Katalonii w ramach wymiany za Arthura Melo na początku września 2020 roku. W ostatnich tygodniach szefowie klubu chcieli się go jak najszybciej pozbyć. Zagraniczne media spekulowały o powrocie do Włoch, jednak jak widać, Bośniak zmienił plany.

Miralem Pjanić dołączył do aktualnego mistrza Turcji, który poprzedni sezon zakończył z dorobkiem 84 punktów w 40 meczach i bilansem 26 wygranych, 6 remisów i ośmiu porażek. Besiktas Stambuł zagwarantował sobie tym samym udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

W środę 25 sierpnia poznaliśmy trzy ostatnie zespoły, które zagrają w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W gronie 32 szczęśliwców nie brakuje niespodzianek oraz wielki powrotów. W czwartek natomiast dokonano podziału na grupy, gdzie wylosowano również Besiktas. Turcy będą rywalizować w grupie C z takimi przeciwnikami jak Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam i Sporting Lizbona.