Władze Barcelony w euforii po udanym oknie transferowym. Zrealizowały główny cel

FC Barcelona w dalszym ciągu zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi wywołanymi przez poprzedni zarząd. Z tego powodu z klubem musiał się pożegnać Leo Messi, który przeniósł się do PSG. To jednak nie poprawiło wystarczająco stanu budżetu klubu, więc nowe władze Barcelony z Joanem Laportą na czele były zmuszone do ogromnych cięć w letnim okienku transferowym.

Ogromne oszczędności FC Barcelony. Sytuacja finansowa lekko się poprawiła

Głównym celem nowych władz FC Barcelony na lato było przede wszystkim jak największe obniżenie budżetu płacowego, który obecnie jest zdecydowanie najwyższy spośród wszystkich klubów w Europie. Na dodatek pomimo odejścia Messiego z klubu po zakończeniu poprzedniego sezonu wzrósł on o 50 milionów euro, ponieważ pensje wielu piłkarzy wzrastają z kolejnym sezonem. W sumie więc wyniósł on aż 565 milionów euro!

Na szczęście dla FC Barcelony nowym władzom udało się go obniżyć. Z klubem pożegnał się przede wszystkim Antoine Griezmann, który po odejściu Leo Messiego był najlepiej zarabiającym piłkarzem z pensją dochodzącą nawet do 40 milionów euro. Oprócz Francuza z klubem pożegnało się jeszcze kilku innych zawodników - między innymi Ilaix Moriba, Junior Firpo czy Emerson Royal.

W sumie dzięki tym ruchom udało się zmniejszyć budżet płacowy o 145 milionów euro (z 565 na 420 milionów), co według hiszpańskich mediów wprawiło w euforię władze FC Barcelony. Nie zmienia to jednak faktu, że wydatki na wynagrodzenia w katalońskim klubie nadal są o około 30 procent wyższe niż w pozostałych największych europejskich klubach.