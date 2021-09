Gerard Pique zakpił z kibiców Realu Madryt! Jedno zdanie wyśmiało transfer Mbappe

Jeśli wierzyć informacjom "Marki", to ostatniego dnia okienka transferowego Real Madryt zaoferował Paris Saint Germain 170 milionów euro + 30 mln w bonusach za Kyliana Mbappe. Francuz ostatecznie pozostał w Paryżu. Najprawdopodobniej wbrew swojej woli.

Tak przynajmniej twierdzi Josep Pedrerol, hiszpański dziennikarz a przy okazji dobry znajomy Florentino Pereza. - Mbappe jest bardzo smutny po odrzuceniu przez PSG oferty Realu Madryt - stwierdził Pedriol.

Obóz PSG wbił szpilę hiszpańskiemu dziennikarzowi. "Mbappe nic nie jadł od dwóch dni"

Okazję do wyśmiania całej sytuacji wykorzystał Gerard Pique. Kilka minut po północy, gdy już stało się jasne, że Kylian Mbappe pozostanie w PSG przynajmniej do kolejnego okienka transferowego, wrzucił na Twittera screen z hiszpańskiej "Marki", która pytała "jaki numer będzie nosił Mbappe". Obrońca FC Barcelony skwitował screen krótkim komentarzem "7" - czyli numerem, który Francuz wykorzystuje obecnie w PSG.

Już w styczniu Mbappe mógł podpisać umowę z Realem, by przejść do niego latem jako wolny piłkarz. To oczywiście nie znaczy, że będzie to darmowy transfer, bo Francuz i jego agenci dostaną dużą prowizję.

Kylian Mbappe wymownie komentował brak transferu. Musiał usunąć post

Niesamowite liczby Mbappe

Mistrz świata z 2018 roku rozegrał dla PSG 175 meczów, strzelił aż 135 goli i zaliczył 63 asysty. Mbappe nie ukrywał jednak nigdy swojej miłości do Realu, któremu kibicuje od dziecka. Z kolei Florentino Perez, prezes Królewskich, chce uczynić napastnika główną twarzą drużyny, która od jesieni będzie występowała na wyremontowanym Santiago Bernabeu. Mbappe ma być symbolem nowej, kolejnej galaktycznej ery Realu.