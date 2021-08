Wyciekły szczegóły kontraktu Kyliana Mbappe! Gigantyczna pensja

Coraz częściej pojawiają się informacje o możliwym transferze Kyliana Mbappe do Realu Madryt, a hiszpańskie media piszą raczej o tym, "kiedy" Francuz dołączy do wicemistrza Hiszpanii, niż "czy" w ogóle do tego dojdzie. Dziennikarze "ABC Deportes" dotarli do szczegółów umowy, jaką ma zawrzeć zawodnik z nowym klubem. Ich źródła przekonują, że 22-latek będzie zarabiać 30 mln euro netto rocznie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Kylian Mbappe ma się związać kontraktem do końca czerwca 2027 roku, a do 30 milionów nie zostały doliczone liczne bonusy. Media podają, że jednym z nich ma być zdobycie Złotej Piłki. - Źródła zbliżone do negocjacji twierdzą, że transakcja może zostać sfinalizowana przed weekendem - czytamy w mediach.

Kylian Mbappe coraz bliżej Realu Madryt. Podano szczegóły, co z transferem?

160 milionów euro - tyle Real Madryt dwa dni temu zaoferował za Kyliana Mbappe według informacji hiszpańskiego programu "El Chiringuito". Niedługo później francuska telewizja publiczna TF1 to potwierdziła, ale jednocześnie przekazała, że władze Paris Saint-Germain odrzuciły ofertę. Real będzie musiał wydać więcej za Mbappe.

"Bardzo prawdopodobne, że sytuacja rozwiąże się jeszcze przed weekendem, a Mbappe dołączy do Realu Madryt" - napisał na Twitterze dobrze zorientowany Mario Cortegana z goal.com. A przed nim wpisy zamieścili też Melchor Ruiz z "Cadena COPE", który choć nie użył nazwiska Mbappe, wyraźnie zasugerował, że Francuz przyjdzie do Realu "za więcej niż 160 milionów euro, ale mniej niż 200".

La Liga reaguje na decyzje federacji! "Wszczęcie środków przed organami sądowymi"

Niewykluczone, że jest to jedynie próba wynegocjowania lepszych przez klub z Paryża. Według niektórych informacji PSG oczekuje za Kyliana Mbappe 180 milionów euro, tym bardziej że 20% z tej kwoty będzie musiało zapłacić poprzedniemu klubowy francuskiej gwiazdy - AS Monaco.