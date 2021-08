La Liga reaguje na decyzje federacji! "Wszczęcie środków przed organami sądowymi"

Wszystko przez dwudniowe przedłużenie meczów eliminacyjnych, jakie wprowadziły we wrześniu oraz październiku FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej) oraz CONMEBOL (Południowoamerykańska Konfederacja Piłki Nożnej). Według kalendarza eliminacji mistrzostw świata w Katarze spotkania mają się odbywać dzień przed lub jeszcze tego samego dnia, co zaplanowane wcześniej mecze La Liga.

- La Liga spotkała się dziś rano z klubami dotkniętymi dwudniowym przedłużeniem, co jest posunięciem wyraźnie szkodliwym dla integralności La Liga i jej konkurencji. Inne konfederacje, takie jak UEFA i CONCACAF, nie wydłużyły swojego kalendarza meczów, mimo że zaplanowano taką samą liczbę spotkań (trzy), starając się zmieścić trzy międzynarodowe rundy meczów w maksymalnie dziesięciu dniach, aby uniknąć zakłócenia krajowych rozgrywek ligowych - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie ligi.

FIFA i CONMEBOL przedłużają zgrupowania, a UEFA i CONCACAF nie musiały. Zawodnicy dotknięci kalendarzem

Wszystko wskazuje na to, że dotknięci konfliktem między La Liga a federacjami piłkarskimi zostaną również piłkarze grający w lidze hiszpańskiej. - Kluby zgodziły się również zakomunikować swoim zawodnikom powołanym przez kraje należące do CONMEBOL, że nie będą mogli podróżować i dołączyć na zgrupowanie do czasu rozwiązania sytuacji i obecnego impasu - poinformowano.

To właśnie mecze eliminacji w Ameryce Południowej odbywają się 10 września, gdy odbędą się mecze m.in. Levante z Rayo Vallecano, następnego dnia zaplanowano z kolei cztery inne mecze z udziałem FC Barcelony, Realu Madryt czy Atletico Madryt. Władze La Liga poinformowały już w oświadczeniu, że sprawa będzie wyjaśniana drogą sądową. W najbliższych dniach ma się również odbyć kolejne spotkanie z klubami "w celu rozwiązania tej problematycznej sytuacji wywołanej przez FIFA".

Dodajmy, że La Liga nie jest jedyną ligą TOP5, w której spotkano się z problemami spowodowanymi wrześniowymi eliminacjami mistrzostw świata 2022. Kilka dni temu kluby Premier League podjęły decyzję o tym, że nie puszczą części piłkarzy na zgrupowania reprezentacji narodowych. Weto zostało postawione w przypadku zawodników z krajów znajdujących się na covidowej czerwonej liście.