Były prezydent Realu nie ma wątpliwości! "Ten transfer jest nieunikniony"

Saga transferowa Kyliana Mbappe zdaje się nie mieć końca. Francuz jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym, ale już od bardzo dawna głównym faworytem do jego zatrudnienia jest Real Madryt. Sam zawodnik również chciałby dołączyć do hiszpańskiego klubu. Szczególnie że w PSG przybył mu właśnie poważny konkurent do roli największej gwiazdy - Leo Messi.

Były prezydent Realu jest pewien transferu Mbappe. "Wszystko jest jasne"

W tegorocznym letnim okienku transferowym Real Madryt przeszedł w końcu do czynów. Kilka dni temu Hiszpanie złożyli oficjalną ofertę za Kyliana Mbappe opiewającą na 160 milionów euro, co potwierdził dyrektor sportowy PSG Leonardo. Władze klubu z Paryża odrzuciły jednak tę propozycję, ponieważ uważają, że 22-letni zawodnik jest wart więcej. Domagają się co najmniej około 220 milionów euro pomimo tego, że za rok mogą nie dostać już nic, ponieważ piłkarzowi skończy się kontrakt.

Nie wiadomo czy Real Madryt zdecyduje się podwyższyć ofertę, ale były prezydent klubu Ramon Calderon uważa, że transfer Kyliana Mbappe jest "nieunikniony". - Z mojego doświadczenia wynika, że podpisanie umowy jest nieuniknione - powiedział 70-latek. - W chwili, gdy oba kluby siadają i negocjują ofertę, wszystko jest jasne. Czasami, w przypadku rzeczy tak drogich i tak ważnych, po prostu trzeba więcej zapłacić. Jeśli Real Madryt chce Mbappe, będzie musiał się wykosztować - dodał.

Głównym czynnikiem wysokich oczekiwań finansowych PSG jest to, że wciąż są winni pieniądze AS Monaco za transfer Mbappe w 2017 roku, o czym również informował wcześniej Leonardo. - Nie pozwolimy mu odejść za mniej niż to, co zapłaciliśmy, kiedy wciąż jesteśmy winni pieniądze Monaco. Nigdy nie zgadzaliśmy się na odejście Mbappe. Nigdy. Jeśli gracz chce odejść, to na naszych warunkach - zapewnił dyrektor sportowy PSG w rozmowie z "L'Equipe".