Mbappe bliski rekordu transferowego Neymara! Real jest zdecydowany

Kylian Mbappe i Real Madryt. O tym, że Francuz marzy o dołączeniu do Królewskich mówi się od dawna, ale dopiero od kilkudziesięciu godzin spekuluje się, że napastnik może opuścić Paris Saint Germain już teraz. We wtorek wieczorem w programie "El Chiringuito" padła informacja, że Real złożył paryżanom oficjalną ofertę o wysokości 160 milionów euro za francuskiego mistrza świata i poprosił PSG o pozwolenie na rozpoczęcie rozmów z zawodnikiem. Warto dodać, że prowadzący program dziennikarz Josep Pedrerol jest dobrym znajomym prezesa madryckiego klubu. Oferta została odrzucona, ale temat nie umarł.

Real Madryt jest zdecydowany na transfer Mbappe

Jak informuje hiszpańska "Marca", Real Madryt jest zdeterminowany, by jeszcze latem tego roku ściągnąć Mbappe na Santiago Bernabeu. PSG oczekuje za Francuza kwoty 200 milionów euro, czyli znacznie wyższej niż ta, którą zaoferował do tej pory Real, co potwierdził sam Leonardo, dyrektor sportowy PSG. - Oferta Realu Madryt jest daleka od tego, czego oczekujemy - przyznał.

Według dziennikarzy "Marki", władze Realu Madryt są gotowe do złożenia oferty, opiewającej właśnie na 200 milionów euro, by ściągnąć Mbappe do Madrytu. Warto pamiętać, że jeśli PSG sprzeda Mbappe, to 20 procent z sumy transferu trafi na konto AS Monaco, którego napastnik jest wychowankiem. Z tego powodu stara się maksymalnie Okienko transferowe zamyka się 31 sierpnia.

Mbappe w PSG rozegrał 174 mecze, strzelił 133 gole i zaliczył 63 asyst. Dodatkowo 22-latek ma na koncie 48 spotkań w kadrze Francji i 17 bramek.