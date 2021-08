Transfer Mbappe coraz bliżej! Dyrektor PSG otwarcie. "Nie będziemy robić problemów"

Trwa saga związana z transferem Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Młody Francuz jest związany z Paris Saint-Germian kontraktem do czerwca 2022 roku, więc to ostatni moment, aby paryski klub mógł na nim zarobić. Choć przez długi czas wydawało się, że ten transfer jest nierealny, to obecnie pojawia się coraz więcej przesłanek, że pod koniec sierpnia będziemy świadkami prawdziwej bomby transferowej.

Leonardo gra w otwarte karty ws. transferu Mbappe: Kylian chce odejść do Realu. Odrzuciliśmy pierwszą ofertę

Jak poinformował hiszpański program "El Chiringuito", Real Madryt złożył oficjalną ofertę o wysokości 160 milionów euro za gwiazdę PSG. Została ona jednak odrzucona przez władze klubu. Według wielu ekspertów jest to jedynie próba wynegocjowania lepszych warunków transferu. Potwierdzeniem tego mogą być słowa dyrektora sportowego PSG Leonardo, który zagrał w otwarte karty w sprawie tego transferu.

- Kylian Mbappe chce dołączyć do Realu Madryt i nie będziemy go powstrzymywać. Odrzuciliśmy pierwszą ofertę z Madrytu, ale jeśli nasze warunki zostaną spełnione, to rozważymy to - powiedział Brazylijczyk.

Jaka kwota mogłaby spełnić oczekiwania paryżan? Według dziennikarza Andresa Onrubio Ramosa z "Diario AS" PSG zgodzi się na sprzedaż piłkarza, jeśli Real zaoferuje 180 milionów euro. Warto pamiętać, że 20 proc. sumy transferu trafi na konto AS Monaco, którego jest wychowankiem. Madrytczycy mają czas na dopięcie wszystkiego do 31 sierpnia, gdyż wtedy zamyka się okno transferowe.

Kylian Mbappe trafił do PSG w lipcu 2018 roku. W barwach paryskiego klubu rozegrał 174 mecze, w których strzelił 133 gole i zaliczył 63 asyst.