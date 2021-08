To możliwe! Jest oficjalna oferta za Kyliana Mbappe. "Pokerowa zagrywka"

Kylian Mbappe i Real Madryt. O tym, że Francuz marzy o dołączeniu do Królewskich mówi się od dawna, ale dopiero od kilkudziesięciu godzin spekuluje się, że napastnik może opuścić Paris Saint Germain już teraz. We wtorek wieczorem w programie "El Chiringuito" padła informacja, że Real złożył paryżanom oficjalną ofertę o wysokości 160 milionów euro za francuskiego mistrza świata i poprosił PSG o pozwolenie na rozpoczęcie rozmów z zawodnikiem. Warto dodać, że prowadzący program dziennikarz Josep Pedrerol jest dobrym znajomym prezesa madryckiego klubu. Oferta została odrzucona, ale temat nie umarł.

- W Paryżu wiedzą, że jest realna możliwość na przenosiny Kyliana do Madrytu już tego lata. PSG obecnie odmawia negocjacji, ale to jedynie pokerowa zagrywka, by wymusić jeszcze wyższą ofertę ze strony Realu. W Paryżu wiedzą, że Kylian może przenieść się do Hiszpanii już tego lata - czytamy w "Le Parisien". Z kolei Andres Onrubia Ramos z "Diario AS" twierdzi, że do transferu dojdzie, jeśli Real podwyższy ofertę. - Jeśli Real zaoferuje 180 milionów euro, to PSG się zgodzi na sprzedaż - uważa dziennikarz.

Zostało kilka dni na dopięcie transferu Mbappe

Warto pamiętać, że jeśli PSG sprzeda Mbappe, to 20 procent z sumy transferu trafi na konto AS Monaco, którego napastnik jest wychowankiem. Okienko transferowe zamyka się 31 sierpnia.

Mbappe w PSG rozegrał 174 mecze, strzelił 133 gole i zaliczył 63 asyst. Dodatkowo 22-latek ma na koncie 48 spotkań w kadrze Francji i 17 bramek.