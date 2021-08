Oficjalnie: Real Madryt zagra na nowym stadionie. Klub podał datę

Real Madryt nie podał więcej szczegółów, a jedynie opublikował potwierdzona informację dotyczącą terminarza. Wszystko wskazuje na to, że po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej wicemistrz Hiszpanii zagra z Celtą Vigo na Santiago Bernabeu. Spotkanie odbędzie się 11 września o godz. 16:15 czasu lokalnego. To będzie pierwszy mecz drużyny Królewskich na głównym stadionie od kwietnia 2020 roku.

Zobacz wideo "Courtois utrzymał Real przy życiu. Bardzo trudne zadanie w rewanżu"

Real Madryt wraca na Santiago Bernabeu. Spełniają się zapowiedzi klubu sprzed roku

Dokładnie w kwietniu ubiegłego roku władze Realu Madryt poinformowały o zmianie boiska na stadion Alfredo di Stefano w Valdebebas. Wtedy zapowiadano również powrót na Santiago Bernabeu jesienią 2021 roku. Jak widać, spełniają się zapowiedzi władz klubu. Ważną informacją jest więc też fakt, że obiekt ma być kompletnie zmodernizowany do końca 2023 roku. Nowy stadion zmieści ponad 80 tys. kibiców, będzie miał zamykany dach, zostanie powiększone klubowe muzeum, powstaną sklepy, restauracje oraz dodatkowa przestrzeń dla esportu.

Kilka miesięcy temu pojawiły się obawy, że prace na Santiago Bernabeu mogą się opóźnić. Wszystko przez pożar, który wybuchł na obiekcie w maju bieżącego roku. Hiszpańskie media podawały, że pożar wznieciła jedna z iskier podczas prac spawalniczych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strat jeszcze nie oszacowano, ale te również nie powinny być duże. Pożar został ugaszony przez samych pracowników.

Kiedy El Clasico wróci na Santiago Bernabeu? Imponująca przebudowa jeszcze potrwa

Całkowity koszt budowy nowego Estadio Santiago Bernabeu to 525 mln euro. Jak donosił "AS", Real Madryt na renowację zaciągnął kredyt w wysokości 575 milionów. Klub ma czas na spłatę pożyczki do 2049 roku z rocznymi ratami w wysokości 29,5 mln euro. Pierwszą ma uregulować dopiero w czerwcu 2023 roku.