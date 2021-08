Kolejny gwiazdor poświęca się dla ratowania FC Barcelony

Katastrofalna sytuacja finansowa FC Barcelony sprawiła, że latem z klubem z Camp Nou musiał się pożegnać Leo Messi, a tylko dobra wola Gerarda Pique pozwoliła zarządowi klubu zarejestrować do rozgrywek nowych zawodników, takich jak Memphis Depay czy Eric Garcia. Wszystko dlatego, że dług "Dumy Katalonii" wynosi aż 1,35 mld euro!

Gerard Pique stał się małym bohaterem u kibiców, godząc się w tej trudnej sytuacji na "zdecydowaną" obniżkę swojego kontraktu. Po meczu z Realem Sociedad (4:2), w którym doświadczony stoper strzelił jedną z bramek, on sam zaznaczył jednak, że pozostali kapitanowie Barcelony - Sergio Busquets, Sergi Roberto i Jordi Alba - także zamierzają pójść klubowi na rękę. Sergi Roberto i Jordi Alba, którzy według doniesień mediów mieli w pewnym momencie nie być zbyt chętni do rozmów, zostali w tym spotkaniu nawet wygwizdani przez kibiców Barcy, po czym przyznawali, że cała sytuacja jest dużym nieporozumieniem.

Kontrakt Jordiego Alby niższy o 25%

Jak poinformowały katalońskie media, FC Barcelona zdołała dojść do pełnego porozumienia z drugim z kapitanów - Jordim Albą, którego kontrakt ma zostać obniżony o około 25%. Co więcej, to nie jedyny ukłon 32-letniego lewego obrońcy Barcy w kierunku klubu. Alba zgodził się także, aby kwota, którą ma zarobić na podstawie obowiązującej do czerwca 2024 roku umowy, została rozłożona na dłuższy okres niż wspomniane trzy lata.

Według informacji dziennika "Sport" Alba od początku wykazywał chęć do pomocy klubowi ze stolicy Katalonii, którego jest wychowankiem, i w pełni rozumie jego obecną sytuację.

Kolejni w kolejce do takiego ruchu są Sergio Busquets i Sergi Roberto. Do porozumienia ma dojść w najbliższych dniach. W przypadku drugiego z wymienionych zawodników miałoby też dojść do przedłużenia kontraktu, który obecnie wygasa z końcem sezonu 2021/22, ale oczywiście na dużo gorszych warunkach finansowych niż obecnie.