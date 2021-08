Bohaterski czyn Ikera Casillasa! Legenda Realu Madryt walczy z żywiołem w Hiszpanii

Wiele krajów na Półwyspie Apenińskim, czy na Bałkanach zmaga się w tej porze roku z pożarami. Do walki z żywiołem m.in. w Grecji zaangażowano także polskich strażaków, a w Hiszpanii do grupy wolontariuszy dołączył Iker Casillas. Hiszpan regularnie publikuje na swoim Instagramie zdjęcia przedstawiające skalę zjawiska.

Na pierwszej fotografii opublikowanej przez mistrza świata z 2010 roku widać płomienie i ogromne kłęby dymy unoszące się nad Navalacruz, gminą w Hiszpanii, w prowincji Avila, w Kastylii i Leon. - Nie poddawajcie się - czytamy w opisie kolejnego zdjęcia, a także: - Jestem dumny z mojego narodu - napisał Casillas. Najdłuższe podsumowanie 40-latek opublikował pod ostatnim zdjęciem, na którym widać dwie piły mechaniczne do cięcia drewna.

Iker Casillas "twardy w walce z płomieniami"! Hiszpan pomagał powstrzymać żywioł w Navalacruz

- Trzeba stanąć twardo w walce z płomieniami, bez obawy przed pomocą i współpracą z ludźmi! Ogromne podziękowania dla tych, którzy wiedzieli najwięcej i którzy poprowadzili tych z nas, którzy nie mieli pojęcia, jak podnieść motykę! To właśnie z tych rzeczy jesteśmy dumni! Chociaż, będąc skromnym, powiem Wam, że wolelibyśmy być w tle! I żeby to się nigdy nie wydarzyło! Nikt, nawet jeśli było to tylko przyniesienie wody, zapakowanie kanapek czy odłożenie na bok suchej gałązki, nie może czuć się źle! Jesteście bardzo dobrymi ludźmi. Przyjaciółmi Navalacruz! Mam na myśli przyjaciół! Rodzinę! To zostanie zapamiętane jak wiele innych historii! Dobranoc wszystkim! Koniec dnia. Odpoczynek - czytamy na Istagramie.

Iker Casillas był w grupie wolontariuszy, która zabezpieczała zbocza gór przed rozprzestrzenianiem się ognia. Przypomnijmy, że 40-letni Hiszpan wciąż zmaga się z problemami kardiologicznymi. Były piłkarz dwa lata temu zasłabł na treningu FC Porto. Okazało się, że był to zawał. Hiszpan przeszedł operację i wrócił do zdrowia, ale musiał zakończyć profesjonalną karierę. Hiszpański magazyn "Hola" poinformował, że legendarny bramkarz trafił do szpitala pod koniec kwietnia 2021 roku. Powód? Problemy z sercem.

Iker Casillas podczas swojej kariery grał tylko w dwóch klubach. W Realu Madryt, którego jest wychowankiem, zagrał w 725 meczach. Pięciokrotnie wygrywał mistrzostwo Hiszpanii, a trzy razy wygrał z zespołem Ligę Mistrzów. Zdobył też dwa puchary kraju i cztery superpuchary. Natomiast w FC Porto dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Portugalii. W reprezentacji Hiszpanii rozegrał 167 meczów. Dwa razy był mistrzem Europy i raz mistrzem świata. Aktualnie Iker Casillas pracuje dla Realu Madryt.