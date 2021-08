Real Madryt może skorzystać na transferze Messiego. Toni Kroos się wygadał?

W ostatnich tygodniach piłkarski świat żyje głównie niespodziewanym transferem Leo Messiego do PSG i ogromnymi problemami finansowymi FC Barcelony, które do niego doprowadziły. Argentyńczyk musiał przenieść się do stolicy Francji pomimo zgody na obniżkę pensji o 50 procent, ponieważ klub nie mógł dopiąć jego kontraktu przez obowiązujące zasady w LaLiga.

Kroos komentuje transfer Messiego. "Może wyjdzie z tego więcej dobrych rzeczy"

Transfer Messiego PSG postanowił skomentować Toni Kroos, który był niedawno gościem podcastu "Einfach mal Luppen". Według niemieckiego pomocnika odejście Argentyńczyka z FC Barcelony może być podwójnie korzystne dla Realu Madryt.

- Messi w PSG? Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. To posunięcie może być dla nas dobre, ponieważ nasz największy konkurent stracił swojego najlepszego zawodnika, a może wyjdzie z tego jeszcze więcej dobrych rzeczy. Może dołączy do nas gracz PSG... Gdyby to rzeczywiście miało miejsce, to ta cała sprawa z Messim z pewnością nie byłaby dla nas niekorzystna - stwierdził tajemniczo Kroos.

Pomocnik Realu Madryt nie doprecyzował, o którego gracza PSG mu chodziło, więc jego tajemnicze słowa od razu wywołały burzę w Hiszpanii. Tamtejsi dziennikarze są jednak zgodni, że Toni Kroos miał na myśli Kyliana Mbappe. Media od dawna spekulują o transferze Francuza do Realu, więc takie wypowiedzi podgrzeją te plotki jeszcze bardziej.