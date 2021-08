Jest potwierdzenie. "Talent stulecia" odchodzi z Realu Madryt za 40 mln euro

Real Madryt przygotowuje się do nowego sezonu pod czujnym okiem nowego szkoleniowca Carlo Ancelottiego. Wśród zawodników, którzy są do dyspozycji włoskiego trenera jest Martin Odegaard, ale już za chwilę może się to zmienić.

Norweg trafił na Santiago Bernabeu w 2015 roku i od tamtej pory nie udało mu się wywalczyć miejsca w pierwszym zespole. W tym czasie był wypożyczany do Heerenveen, Vitesse, Realu Sociedad czy ostatnio do Arsenalu. To właśnie w tym ostatnim klubie byli z niego bardzo zadowoleni i wszystko wskazuje na to, że uda im się go ściągnąć na stałe.

Według najnowszych doniesień dobrze zorientowanego na rynku transferowym dziennikarza Fabrizio Romano Martin Odegaard przeniesie się do Arsenalu za około 40 milionów euro. Norweg na już być w Londynie gdzie przechodzi testy medyczne. Po ich przejściu podpisze z angielskim klubem pięcioletni kontrakt.

Odegaard przebywał na wypożyczeniu w Arsenalu od stycznia do czerwca tego roku. W sumie rozegrał dla londyńskiego klubu 20 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.

Martin Odegaard jest piłkarzem Realu Madryt od stycznia 2015 roku, kiedy hiszpański klub pozyskał go za 2,8 mln euro ze Stromsgodset IF. "Talent stulecia" - tak wówczas nazywano młodego piłkarza - zadebiutował w profesjonalnej piłce, gdy miał zaledwie 15 lat 3 miesiące i 27 dni.